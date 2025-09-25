Μια συναρπαστική σεζόν ξεκινάει για το Θέατρο του Νέου Κόσμου

Κλείσιμο

Το, τοκαι το(αμφότερα τα δύο τελευταία ανήκουν από πέρυσι στο κοινό σχήμα) θα φιλοξενήσουν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, έργα άπαιχτα στην ελληνική σκηνή αλλά και επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων, ενώ οι σκηνές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου (Κάτω Χώρος, Δώμα) θα γίνουν ξανά χώροι έκφρασης και ανάδειξης καλλιτεχνών της νέας γενιάς.Από το πρόγραμμα της νέας σεζόν ξεχωρίζουν:Το, του Γάλλου συγγραφέα Αλεξίς Μισαλίκ, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα που διαδραματίζεται σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα, όπου πρωταγωνιστεί ένα πολύ δυνατό καστ (Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Νικόλας Δροσόπουλος, Αμαλία Νίνου, Γιώργος Συμεωνίδης).Τους, σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιάννη Αποσκίτη, που συνεχίζει τη διερεύνησή του πάνω στη σύγχρονη παρανοϊκή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Το έργο είναι μια εξωφρενική μαύρη κωμωδία και είναι εμπνευσμένο από το διήγημα «Το σύστημα του Καθηγητή Πίσσα και του Δόκτορος Φτερά» του Έντγκαρ Άλαν ΠόεΤις, μια παράσταση όπου οι πολυτάλαντοι Πάνος Παπαδόπουλος και Μαρία Διακοπαναγιώτου σκηνοθετούν και ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες σε αυτό το αριστοτεχνικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, κάνοντας βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι, κόντρα στη μοναξιά.Το πολυαναμενόμενο ανέβασμα, του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή της βερολινέζικης Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή του έργου με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών. Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα, Μιχάλης Οικονόμου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ, συγκροτούν ένα πολλά υποσχόμενο καστ, σε μια σύγχρονη παράσταση που έχει παρουσιαστεί από το 2012 σε πάνω από 30 χώρες με τεράστια επιτυχία.Επίσης, στον ίδιο χώρο συνεχίζεται για 4η χρονιά (αλλάζοντας στέγη) η παράσταση-φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, μετά από αλλεπάλληλα sold out, πάνω από 200.000 θεατές και δύο πολύ επιτυχημένες καλοκαιρινές περιοδείες.Αλλά αυτό δεν θα είναι το μόνο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, που θα ανέβει φέτος από Θέατρο του Νέου Κόσμου. Τα, σε κείμενο αλλά και σκηνοθεσία του Μπλάνκο είναι ένα ψυχογράφημα της βίας, ένας μονόλογος γραμμένος το 2017 και ερμηνευμένος από τον ίδιο αρχικώς, τον οποίο ερμηνεύει η βραβευμένη Δέσποινα Σαραφείδου, στον Κάτω Χώρο του Θεάτρου.