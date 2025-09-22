Cycladic Kids Festival. Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών!

Κλείσιμο

Με θέμα το περιβάλλον, τοτο παιδικό φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στιςστοκαι σας περιμένει με ελεύθερη είσοδο! Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δημιουργεί ένα πολυθεματικό φεστιβάλ τεχνών με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, κινηματογράφο, αφηγήσεις και εικαστικά εργαστήρια εκτός των χώρων του, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλα τα παιδιάΤο φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τονΦέτος, το Cycladic Kids Festival εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τα μάτια των παιδιών.Το διήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την οικολογική συνείδηση των παιδιών μέσαΤο Μουσείο Κυκλαδικής προσφέρει τα δικά του εργαστήρια, που συνδέουν την τέχνη με την οικολογία, και παράλληλα συνεργάζεται με τις παρακάτω ομάδες, προκειμένου να εμπλουτίσει την εμπειρία των παιδιών:Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το The Home Project, Κτήμα Αρίστη, Λούπες, Μαζί για το Παιδί, Μπουλούκι, Οι Κατσίκες Ξέρουν Το Δρόμο, Παραμυθοκόρες, Παιδική Βιβλιοθήκη «Μυρσίνη Ζορμπά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ζαμομίνια, Agále, Actionaid Hellas, Bee Camp, Children’s Institute Of Technology, Cinemathesis, Cinobo, Comicdom, Community Energy River, Flux For Art, Library4all, Patari Project, Plastic Clever Schools, Symbeeosis.Ταδίνουν τον ρυθμό με την πρωτότυπη μουσική τους, ενώ παράλληλα γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα μέσα από διαδραστικά παιχνίδια οργανογνωσίας.Η ομάδαπαρουσιάζει δύο μοναδικές θεατρικές παραστάσεις. Στον Ροβ & Κρους, δύο άνδρες ναυαγοί ύστερα από μια πρωτοφανή πλημμύρα βρίσκουν καταφύγιο πάνω σε μια σκεπή σπιτιού και μας καλούν να αναλογιστούμε, μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Στις Μυθολογίες, ένα θεατρικό παζλ με δύο αφηγητές, το νήμα του μύθου ξετυλίγεται οδηγώντας το κοινό σε άγνωστα μονοπάτια.Η ομάδα αφηγητώνθα ταξιδέψει το κοινό στον κόσμο των παραμυθιών παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη εμπειρία αφήγησης με ζωντανή μουσική που μας θυμίζει πως η φύση έχει πάντα μια ιστορία να μοιραστεί. Οιαφηγούνται παραμύθια και ιστορίες που ακούστηκαν και καταγράφηκαν στις Κυκλάδες.Μια ξεχωριστή στιγμή φέρνει κοντά μας τονπου αφηγείται δύο παραμύθια από την προφορική παράδοση των Κυκλάδων. Ιστορίες που αναδεικνύουν τον σεβασμό προς τη φύση, τη σχέση του ανθρώπου με τη γη που χαρίζει αλλά και παίρνει ζωή και την ευθύνη που όλοι έχουμε απέναντι στον φυσικό περιβάλλον.