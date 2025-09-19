Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Φιλοξενεί το θεατρικό έργο «Το Παρελθόν» του διάσημου Γάλλου σκηνοθέτη Ζυλιέν Γκοσλέν
Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει την κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα σε αποσύνθεση
Μια παράσταση με καταιγιστική πλοκή και μια συγκλονιστική κατάδυση στη ζωή, την κοινωνία, το θέατρο, την πατριαρχία, τη μοναξιά, την ύπαρξη σήμερα αποτελεί το θεατρικό έργο «Το Παρελθόν» του σπουδαίου Γάλλου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι Ζυλιέν Γκοσλέν, που θα φιλοξενηθεί από τις 16 έως τις19 Οκτωβρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.
Το έργο, εμπνευσμένο από τα διηγήματα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ, στοχεύει στο να αναδείξει την κοινωνία των αρχών του 20ού αιώνα σε αποσύνθεση. «Ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία αποχαιρετισμού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να σκοτώνονται από τα όπλα της επανάστασης. Θα έπρεπε να αργοσβήνουν μέσα στη ροή των γεγονότων» σημειώνει ο σκηνοθέτης κάνοντας λόγο για μια «παράσταση-φόρο τιμής στην εξαφάνιση του θεάτρου και της ανθρωπιάς».
Ανάμεσα στις θεατρικές εικόνες που προβάλλονται συμπεριλαμβάνονται μια αποτυχημένη γυναικοκτονία και μια σκηνή-σοκ όπου το ιδανικό της πρώτης αγάπης αποκαθηλώνεται και καταγράφονται μια σειρά ακροτήτων στο όνομα του έρωτα. Οι σκληρές αυτές εικόνες, όμως, που εκτυλίσσονται σε ένα σπίτι που χτίζεται και καταρρέει, όπως και οι σχέσεις των ενοίκων του, παρουσιάζονται ως ένα έργο τέχνης, με κοστούμια και υπό το φως των κεριών. Χιονισμένα τοπία, σαν πίνακες του Φλαμανδού ζωγράφου της Αναγέννησης Brueghel, συνυπάρχουν με ζωντανή κινηματογράφηση του θιάσου που δίνει ερμηνείες αμείωτης έντασης, σε μια σπαρακτική τελετουργία αποχαιρετισμού προς τον έρωτα – άρα και την ανθρωπότητα.
Μέσα από το έργο του Αντρέγεφ «Αικατερίνη Ιβάνοβνα» που συγκροτεί τον κύριο κορμό της παράστασης, ο Γκοσλέν «μοντάρει» μαζί με την κύρια πλοκή αποσπάσματα από άλλα έργα του Αντρέγεφ, ως ανάπαυλες ή παραβάσεις, και μας ωθεί σε μια άγρια διαδρομή: στην άβυσσο του ανθρώπου, στα έγκατα της κοινωνίας, στις ανησυχίες του θεάτρου, στο χείλος της ανυπαρξίας. Μια παράσταση με καταιγιστική πλοκή και μια συγκλονιστική κατάδυση στη ζωή, την κοινωνία, το θέατρο, την πατριαρχία, τη μοναξιά, την ύπαρξη σήμερα. Μια τολμηρή και απαιτητική συνθήκη, που σπάει τις φόρμες και παίζει ατρόμητα με είδη, ιδέες και βεβαιότητες. Από αυτήν την εμπειρία κανείς δεν βγαίνει αλώβητος.
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει συζήτησε με τον σκηνοθέτη ενώ το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 15:00 μέχρι τις 17:00 θα πραγματοποιηθεί masterclass με τον Ζυλιέν Γκοσλέν.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων
Από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025
Πέμπτη έως Σάββατο, 19:00, Κυριακή ματινέ 14:00
Διάρκεια: 4 ώρες & 20 λεπτά (με ένα διάλειμμα)
Γλώσσα: γαλλικά με ελληνικούς & αγγλικούς υπέρτιτλους
Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών.
