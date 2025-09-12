Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Γιάννης Τσορτέκης: Μεταμορφώνεται σε «Ταρτούφο» του Μολιέρου στη σκηνή του Θεάτρου Αλκυονίς
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Έλενα Μαυρίδου
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του αιχμηρά σατυρικού έργου του Μολιέρου «Ο Ταρτούφος», που θα ανέβει στις 7 Νοεμβρίου στο Θέατρο Αλκυονίς, σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου, θα δούμε φέτος τον Γιάννη Τσορτέκη, πλαισιωμένο από μια δυνατή ομάδα ηθοποιών μεταξύ των οποίων η Ιωάννα Παππά, ο Μάξιμος Μουμούρης, η Βασιλική Τρουφάκου και η Χριστίνα Τσάφο.
«Ο Ταρτούφος» είναι ένα έργο-καθρέφτης της κοινωνίας, που μέσα από την κωμική του φόρμα, αποκαλύπτει με οξύτητα και διεισδυτικότητα τα αιώνια ανθρώπινα πάθη. Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα.
Το νέο αυτό ανέβασμα του έργου επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη διαχρονική σάτιρα του Γάλλου δραματουργού για την υποκρισία, τη θρησκοληψία και τις ανθρώπινες αδυναμίες.
Ένας αινιγματικός επισκέπτης εισβάλλει απροσδόκητα στην καθημερινότητα μιας ευυπόληπτης οικογένειας και τη φέρνει αντιμέτωπη με τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης και Στάθης Γεωργαντζής.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
