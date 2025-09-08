Cycladic Kids Festival: Το περιβάλλον μέσα από τα μάτια των παιδιών!

Κλείσιμο

Με θέμα το περιβάλλον, το Cycladic Kids Festival, το παιδικό φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας) και σας περιμένει με ελεύθερη είσοδο! Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δημιουργεί ένα πολυθεματικό φεστιβάλ τεχνών με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, κινηματογράφο, αφηγήσεις και εικαστικά εργαστήρια εκτός των χώρων του, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά 4 έως 15 ετών. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και Μεγάλο Χορηγό την Eurolife FFH.Φέτος, το Cycladic Kids Festival εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τα μάτια των παιδιών.Το διήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την οικολογική συνείδηση των παιδιών μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά! Το Μουσείο Κυκλαδικής προσφέρει τα δικά του εργαστήρια, που συνδέουν την τέχνη με την οικολογία, και παράλληλα συνεργάζεται με τις παρακάτω ομάδες, προκειμένου να εμπλουτίσει την εμπειρία των παιδιών:Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το The Home Project, Κτήμα Αρίστη, Λούπες, Μαζί για το Παιδί, Μπουλούκι, Οι Κατσίκες Ξέρουν Το Δρόμο, Παραμυθοκόρες, Παιδική Βιβλιοθήκη «Μυρσίνη Ζορμπά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ζαμομίνια, Agále, Actionaid Hellas, Bee Camp, Children’s Institute Of Technology, Cinemathesis, Cinobo, Comicdom, Community Energy River, Flux For Art, Library4all, Patari Project, Plastic Clever Schools, Symbeeosis.Τα Ζαμομίνια δίνουν τον ρυθμό με την πρωτότυπη μουσική τους, ενώ παράλληλα γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα μέσα από διαδραστικά παιχνίδια οργανογνωσίας.Η ομάδα Patari Project παρουσιάζει δύο μοναδικές θεατρικές παραστάσεις. Στον Ροβ & Κρους, δύο άνδρες ναυαγοί ύστερα από μια πρωτοφανή πλημμύρα βρίσκουν καταφύγιο πάνω σε μια σκεπή σπιτιού και μας καλούν να αναλογιστούμε, μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Στις Μυθολογίες, ένα θεατρικό παζλ με δύο αφηγητές, το νήμα του μύθου ξετυλίγεται οδηγώντας το κοινό σε άγνωστα μονοπάτια.Η ομάδα αφηγητών Οι Κατσίκες Ξέρουν το Δρόμο θα ταξιδέψει το κοινό στον κόσμο των παραμυθιών παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη εμπειρία αφήγησης με ζωντανή μουσική που μας θυμίζει πως η φύση έχει πάντα μια ιστορία να μοιραστεί. Οι Παραμυθοκόρες αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες που ακούστηκαν και καταγράφηκαν στις Κυκλάδες.Μια ξεχωριστή στιγμή φέρνει κοντά μας τον Γιώργο Ευγενικό, που αφηγείται δύο παραμύθια από την προφορική παράδοση των Κυκλάδων. Ιστορίες που αναδεικνύουν τον σεβασμό προς τη φύση, τη σχέση του ανθρώπου με τη γη που χαρίζει αλλά και παίρνει ζωή και την ευθύνη που όλοι έχουμε απέναντι στον φυσικό περιβάλλον.Μέσω του δικτύου Μαζί για το Παιδί, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, σε συνεργασία με το The HOME Project, χαρίζει στο κοινό μια τρυφερή παράσταση παρουσιάζοντας το παραμύθι της Ρόμυ, μιας λαγουδίνας με αναπηρία που καταφέρνει να βοηθήσει τα άλλα ζώα να φτάσουν πιο ψηλά. Ένα παραμύθι γραμμένο για την Οφηλία, ένα ιδιαίτερο κορίτσι που μετακινείται με αμαξίδιο, το οποίο θα προλογίσει η παιδαγωγός Ελένη Γερουλάνου.Σε συνεργασία με το Cinobo, στήνεται ένας θερινός κινηματογράφος κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, προβάλλοντας την ταινία Flow: μία από τις πιο μαγευτικές ταινίες animation, μια πλωτή περιπέτεια τετράποδων ηρώων που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ωδή στη φύση, προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή αλλά και γιορτή αγνής διασκέδασης.Ένα κινητικό εργαστήριο για όλη την οικογένεια προτείνει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Σε χορευτικούς ρυθμούς, γονείς και παιδιά ταξιδεύουν χορεύοντας στην ιστορία της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Ρόδο!Σε ένα εργαστήριο με τίτλο «Αξία έχει… να προστατεύουμε όσα αγαπάμε!» , που υλοποιείται από την ομάδα Λούπες, η Eurolife FFH προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν την τέχνη της μεταξοτυπίας και να πειραματιστούν τυπώνοντας πάνω στα δικά τους μπλουζάκια που θα φέρουν μαζί τους, καθώς και σε παλιές αφίσες εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.