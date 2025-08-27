Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
1st URBAN FOREST JAZZ FESTIVAL στο Αρχαίο Δάσος Διονύσου
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Διονύσου, με 4 κορυφαίες καλλιτεχνικές ομάδες μουσικών της τζαζ, χορευτών του σύγχρονου χορού και ακροβατών
Το Jazz Solidarity Network εγκαινιάζει το 1st Urban Forest Jazz Festival στο Αρχαίο Δάσος Διονύσου μπροστά στα ερείπια του παλιού σταθμού τρένου, από την Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Διονύσου.
Τέσσερις κορυφαίες καλλιτεχνικές ομάδες μουσικών της τζαζ, χορευτών του σύγχρονου χορού και ακροβατών, με τη συμμετοχή δύο νεανικών σχημάτων που περιλαμβάνουν κάποια από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας ελληνικής τζαζ σκηνής, θα δημιουργήσουν για τρεις μέρες μια παγανιστική-διονυσιακή γιορτή, ύμνο στον αυτοσχεδιασμό.
Modern jazz, bebop, hardbop, jazz funk, jazz punk, electronics, παραδοσιακά ηχοχρώματα, sound design, experimental, noise, αυτοσχεδιαζόμενοι βοκαλισμοί, cinematic, ethio jazz, και χορευτικές περφόρμανς στα άκρα από κορυφαίους καλλιτέχνες του είδους, είναι η μαγική συνταγή του 1st Urban Forest Jazz Festival, με ένα line-up αστέρων της ελληνικής σκηνής που θα ζήλευαν πολλές διοργανώσεις:
ΜΟb Trio, Σάκης Τσινούκας, Βασιλική Κωνσταντέλλου, Χάρης Λαμπράκης, Βύρωνας Ντόλας, Φώτης Σιώτας, Γιαν Βαν Αγγελόπουλος, Κωστής Χριστοδούλου, Παρασκευάς Κίτσος, Κλέων Αντωνίου, Πέτρος Νικολίδης, κι όμΩς ΚΙΝΕΙΤΑΙ.
Ένα σύγχρονο φεστιβάλ με κορμό την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό με τη σφραγίδα του Jazz Solidarity Network, του μοναδικού επίσημου φορέα για την τζαζ στην Ελλάδα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη νέων παραγωγών και περιοδειών ανερχόμενων καλλιτεχνών του JSN στο εξωτερικό.
Ελεύθερη είσοδος.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 12/9
20.00-20.30: Jazz Sharp 9
[Big Band Μουσικού Σχολείου Αλίμου, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Βαλταδώρου και του Δημήτρη Κυραναστάση]
21.00-21.45: Sakis Tsinoukas Quartet
[Σάκης Τσινούκας (ηλεκτρική κιθάρα), Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο, live electronics), Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, ηχητικά εφέ), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς)]
22.00-22.45: MOb Trio
[Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο, live electronics), Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, ηχητικά εφέ), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς)]
Σάββατο 13/9
20.00-20.30: Kinépha
[Βασιλική Κωνσταντέλλου (φωνητικά, electronics), Πέτρος Νικολίδης (σύγχρονος χορός)]
20.45-21.30: Konstantellou x Lambrakis x Ntolas Improvisation Trio
Κυριακή 14/9
20.00-20.45: Flowtet
[Δημήτρης Κασσαβέτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κωνσταντίνος Νικογιάννης (τρομπέτα), Παναγιώτης Ζαρρής (πιάνο), Αλέξανδρος Κασσαβέτης (ηλεκτρικό μπάσο), Henry Chuckuma Onuchucks (ντραμς)]
21.00-21.45: Streams Project
[Γιάννης (Γιαν Βαν) Αγγελόπουλος (τύμπανα, πλήκτρα), Φώτης Σιώτας (βιολί, ηχητικά εφέ), Παρασκευάς Κίτσος (ηλεκτρικό μπάσο), Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο, πλήκτρα)]
22.00-22.45: Folks Nowadays Project
[Γιάννης (Γιαν Βαν) Αγγελόπουλος (τύμπανα, πλήκτρα), Φώτης Σιώτας (βιολί, ηχητικά εφέ)]
