1st URBAN FOREST JAZZ FESTIVAL στο Αρχαίο Δάσος Διονύσου

μπροστά στα ερείπια του παλιού σταθμού τρένου, από την Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Διονύσου., με τη συμμετοχή δύο νεανικών σχημάτων που περιλαμβάνουν κάποια από, θα δημιουργήσουν για τρεις μέρεςModern jazz, bebop, hardbop, jazz funk, jazz punk, electronics, παραδοσιακά ηχοχρώματα, sound design, experimental, noise, αυτοσχεδιαζόμενοι βοκαλισμοί, cinematic, ethio jazz, και χορευτικές περφόρμανς στα άκρα από κορυφαίους καλλιτέχνες του είδους, είναι, με ένα line-up αστέρων της ελληνικής σκηνής που θα ζήλευαν πολλές διοργανώσεις:ΜΟb Trio, Σάκης Τσινούκας, Βασιλική Κωνσταντέλλου, Χάρης Λαμπράκης, Βύρωνας Ντόλας, Φώτης Σιώτας, Γιαν Βαν Αγγελόπουλος, Κωστής Χριστοδούλου, Παρασκευάς Κίτσος, Κλέων Αντωνίου, Πέτρος Νικολίδης, κι όμΩς ΚΙΝΕΙΤΑΙ.Ένα σύγχρονο φεστιβάλ με κορμό την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό με τη σφραγίδα του Jazz Solidarity Network, του μοναδικού επίσημου φορέα για την τζαζ στην Ελλάδα.[Big Band Μουσικού Σχολείου Αλίμου, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Βαλταδώρου και του Δημήτρη Κυραναστάση][Σάκης Τσινούκας (ηλεκτρική κιθάρα), Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο, live electronics), Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, ηχητικά εφέ), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς)][Μάριος Βαληνάκης (σαξόφωνο, live electronics), Αλέξανδρος Δελής (μπάσο, κιθάρα, ηχητικά εφέ), Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς)][Βασιλική Κωνσταντέλλου (φωνητικά, electronics), Πέτρος Νικολίδης (σύγχρονος χορός)]