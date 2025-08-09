Η «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» φώτισε τον αυγουστιάτικο ουρανό - Φωτογραφίες από το Σούνιο ως το Νεκρομαντείο του Αχέροντα



Το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

Θυμίζεται ότι σήμερα για την Πανσέληνο του Αυγούστου, ελεύθερη ήταν η είσοδος σε 114 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα.Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 παρέμειναν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.Η ονομασία «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου» προέρχεται από τους ιθαγενείς πληθυσμούς της Βόρειας Αμερικής που ζούσαν γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Σαμπλέν. Κατά το τέλος του καλοκαιριού, οι ψαράδες έπιαναν μεγάλες ποσότητες γιγαντιαίου γλυκού νερού οξύρρυγχου, ενός ψαριού που αποτελούσε σημαντική πηγή τροφής. Αν και κάποτε το είδος ήταν άφθονο, σήμερα είναι πολύ πιο σπάνιο.Σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac, τα ονόματα της Πανσελήνου αντλούνται από διάφορες παραδόσεις, όπως ιθαγενείς, αποικιοκρατικές και ευρωπαϊκές. Μάλιστα, η ονομασία κάθε Πανσελήνου αναφερόταν σε ολόκληρο τον σεληνιακό μήνα και όχι μόνο στην ημέρα της Πανσελήνου.Για την ίδια εποχή, άλλες φυλές έδιναν διαφορετικά ονόματα στην Πανσέληνο, ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες και τους καρπούς που ωρίμαζαν: «Πανσέληνος του Καλαμποκιού», «Πανσέληνος του Θερισμού» και «Πανσέληνος του Ρυζιού» υποδηλώνουν την εποχή της συγκομιδής.