Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με μουσική, πυροτεχνήματα και τρέξιμο

Ο Jerome Kaluta, γεννημένος στην Ελλάδα με κληρονομιά από το Κονγκό, είναι ένας μοναδικός ερμηνευτής, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Συνδυάζει τις αφροευρωπαϊκές μουσικές επιρροές του με funk, soul, reggae και disco και τις συγχωνεύει στη μουσική παραγωγή και ερμηνεία του, το περίφημο Urban Soul Experience.Η Big Band του Jerome Kaluta είναι οι:Ιωάννα Καλλιτσάντση - ΦωνήΟδυσσέας Αποστολόπουλος - Πλήκτρα, ΦωνήΜιχάλης Καραγιάννης - Ηλεκτρική ΚιθάραΓιώργος Καλογερόπουλος - ΜπάσοΝίκος Αναστασιάδης - ΤύμπαναΓιάννης Κανακάρης - ΤρομπόνιTommy Lynch - ΣαξόφωνοΚωσταντίνος Σαϊβανίδης - ΤρομπέταΣτέλιος Μίχας Εγγλέζος- ΤρομπόνιDJ set: Beppe LodaΜε την έλευση του 2023 η Αγορά υποδέχεται τον μυθικό Beppe Loda σε ένα DJ set έκπληξη με κύριο συστατικό την disco.Πρωτεργάτης του κινήματος Afro στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 στη Βόρεια Ιταλία και ο βασικός DJ του θρυλικού πλέον club Typhoon, ο Beppe Loda θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους επιδραστικότερους και πιο εκλεκτικούς DJs των τελευταίων 30 ετών.Πειραματίστηκε μιξάροντας άψογα διάφορα είδη μουσικής που δεν είχαν ακουστεί ξανά στο dancefloor παγκοσμίως- όπως funky, afro, kraut, weird electronics, post wave, βραζιλιάνικη μουσική και obscure disco - δημιουργώντας έτσι ένα υβρίδιο το οποίο επικράτησε αργότερα ως cosmic.Η παρουσία του είναι σταθερή στα καλύτερα club και φεστιβάλ ανά τον κόσμο και τα DJ set του στο PS1 του ΜΟΜΑ χαρακτηρίζονται από πολλούς απλά ως μυθικά. Τελευταία του στάση για φέτος, μετά την περιοδεία του στην Αμερική, είναι η Αθήνα και ο εμβληματικός χώρος του ΚΠΙΣΝ.Δεν είναι ένας συνηθισμένος τρόπος να γιορτάζεις την Πρωτοχρονιά, αλλά αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν τόσο ασυνήθιστα ωραίο, έχοντας πλέον κατακτήσει ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων, που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει.Ο SNF RUN: FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, ξεκινάει στις 00:04, ακριβώς μετά την αλλαγή του χρόνου και το εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων και καλύπτει μια διαδρομή 3 χιλιομέτρων.Ο φετινός αγώνας SNF RUN: FIRST RUN έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2023 συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του Σπύρου Λούη, του Πρώτου Μαραθωνιονίκη, στους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Με αφορμή αυτήν την επέτειο, θα απονεμηθούν αναμνηστικά κύπελλα στον πρώτο και στην πρώτη που θα τερματίσουν.Ο αγώνας έχει και φέτος φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Με το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από το συμβολικό κόστος συμμετοχής (ελάχιστη συνδρομή €5), θα ενισχυθούν δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αφιερώνουν το έργο τους στα παιδιά: το Καρκινάκι και το ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠΑμεΑ Δήμου Κω.Ο SNF RUN: 2023 FIRST RUN δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση, ώστε όλοι οι δρομείς να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του έτους.O αγώνας SNF RUN: FIRST RUN πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που καλύπτει όλα τα έξοδα παραγωγής. Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η ΑMKE Αναγέννηση & Πρόοδος και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας | Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων, αλλά και με χορογραφίες από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι! Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορογραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα αξέχαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες.