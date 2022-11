Τρεις θρύλοι κατακτούν την κορυφή

Κλείσιμο

Ο Chris Hemsworth ως Thor, στην ομώνυμη ταινία, ενσάρκωσε τον ρόλο ενός αθάνατου υπερήρωα. Τώρα, σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, εξερευνώντας ενδιαφέρουσες πρακτικές, προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο για να ζήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Το "Χωρίς όριο με τον Κρις Χεμσγουορθ" βασισμένο στις τελευταίες επιστημονικές έρευνες, καταρρίπτει τη συμβατική γνώση για τα όρια της ζωής και μάς παρασύρει σε ένα ταξίδι εξερεύνησης για να ανακαλύψουμε όλες τις δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και της ψυχικής αντοχής.Κάθε επεισόδιο ακολουθεί τον Hemsworth να εκτελεί σωματικές και πνευματικές δοκιμασίες, ειδικά σχεδιασμένες από παγκοσμίου φήμης, επιστήμονες και γιατρούς, με σκοπό να ξεκλειδώσουν διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας της γήρανσης.Από τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη Darren Aronofsky.Διαθέσιμο τώρα στο Disney+ και στο Vodafone TVΜε επίκεντρο το πάθος τού Tony Hawk για το skateboard, η ταινία - ντοκιμαντέρ ερευνά την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, η αποφασιστικότητα του οποίου σε συνδυασμό με την επιθυμία του να πετύχει τον τοποθετούν στην κορυφή του αθλήματός του.Ο πρωτοπόρος του σύγχρονου κάθετου σκέιτμπορντ εξακολουθεί να ξεπερνά τα όριά του ακόμη και σήμερα που έχει περάσει τα πενήντα, και παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς skateboarders όλων των εποχών.Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Sam Jones περιλαμβάνει καινούργιες συνεντεύξεις των skateboarders, Stacy Peralta, Rodney Mullen, Steve Caballero, Sean Mortimer, Christian Hosoi, αρχειακό υλικό, ενώ το σάουντρακ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις μεγαλύτερες επιτυχίες των συγκροτημάτων The Clash, και The Sex Pistols.Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Vodafone TV.Tο Vodafone TV είναι η μοναδική υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα που διαθέτει πρόσβαση στο περιεχόμενο του Disney+ αλλά και στο αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO σε ένα μέρος.Τα διαθέσιμα πακέτα της υπηρεσίας μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, 45+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με κλασικές και νέες εκπομπές, τον καλύτερο κατάλογο παιδικών προγραμμάτων και καναλιών για όλες τις ηλικίες, αποκλειστικό περιεχόμενο και όλες τις μεγάλες πρεμιέρες της HBΟ και του Disney+, που ανανεώνεται κάθε μήνα Μάθε περισσότερα εδώ