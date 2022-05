Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Psarokokalo ανοίγει τις πύλες του στις 3 Ιουνίου

Κλείσιμο





Με ενδιαφέρουσες ταινίες , αφιερώματα, εκδηλώσεις αλλά και πολλές εκπλήξεις επιστρέφει το, που θα διεξαχθεί για 14η χρονιά, από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου. Οι φετινές προβολές του θα φιλοξενηθούν στοΕκτός από το καθιερωμένοτου, το οποίο φέτος περιλαμβάνει 78 επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους από 44 χώρες, το Psarokokalo στρέφει το βλέμμα του στον σύγχρονο κινηματογράφο του Βελγίου με συμμετοχές βραβευμένων ταινιών και γνώριμων στο ελληνικό κοινό ηθοποιών όπως ο Ντένις Λαβάν. Παράλληλα, το εθνικό διαγωνιστικό τμήμα, που αποτελεί το βασικό πρόγραμμα που προωθεί το φεστιβάλ ανά κόσμο, φιλοξενεί νέα ανερχόμενα ταλέντα από την Ελλάδα και την Κύπρο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το. Πρωτοποριακό, φιλόδοξο, ποικίλο και εντυπωσιακό επικεντρώνεται στη διοχέτευση εποικοδομητικής συλλογικής δράσης και στην παροχή μιας διατομεακής ανάλυσης της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.Τοπεριλαμβάνει μία ταινία μυθοπλασίας , έξι ντοκιμαντέρ, και μια ελληνική αποστολή στα πιο μακρινά σημεία του κόσμου. Το αφιέρωμα είναι η αφορμή για το πάνελ film4climate που διερευνά το σενάριο με κεντρική θεματική την κλιματική αλλαγή.ΣτιςPsarokokaloPro ξεχωρίζουν το πάνελ «Working with the Right Agent» ,με καλεσμένους την Katie McCullough από το Festival Formula και τον Millan Vazquez-Ortiz από την FREAK Independent Film Agency, οι οποίοι έχουν χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση στρατηγικών διανομής φεστιβάλ και θα μοιραστούν με το κοινό τις εμπειρίες και τις συμβουλές τους για τη σωστή στρατηγική διανομής ταινιών μικρού μήκους.Στο μεταξύ, ταστις ταινίες του διαγωνισμού απονέμονται από επιτροπές επαγγελματιών και καλλιτεχνών αναγνωρισμένων διεθνώς αποδίδουν. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός συγγραφέας Guillaume Viry, η Ολυμπία Μυτιληναιου GSC, ο animator Koji Yamamura , o σεναριογράφος & σκηνοθέτης Στυλιανός Πάγκαλος και πολλοί άλλοι. Παραμένει η ενεργή συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία για το «Βραβείο Κοινού» με ειδικό barcode ανα προβολή.Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ