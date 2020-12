«Αδελφοί Καραμαζόφ»: Το αριστούργημα του Ντοστρογιέφσκι χορογραφημένο από τον σπουδαίο Μπορίς Άιφμαν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ζήστε την μαγεία του σύγχρονου χορού από το σπίτι σας με ένα αριστούργημα από τον μετρ του είδους. Κάθε χορογραφία τουαποτελεί από μόνη της μέγα διεθνές χορευτικό γεγονός. Ανήκοντας στην ίδια καλλιτεχνική οικογένεια των Maurice Bejart, Roland Petit και John Neumeier, ο Μπορίς Άιφμαν δημιουργεί προσωπικές αριστουργηματικές χορογραφίες με εξαιρετικούς χορευτές.Η παράσταση «» από τοέρχεται στο Christmas Theater On Line με τέσσερις προβολές 4-6 Ιανουαρίου 2021.«Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Αυτό το μυστήριο πρέπει να ξετυλιχθεί και αν πέρασες όλη σου τη ζωή κάνοντας αυτό, μην πεις ότι σπατάλησες τον χρόνο σου. Μελετώ αυτό το μυστήριο επειδή θέλω να είμαι ανθρώπινο ον». Αυτά τα λόγια τουταιριάζουν απόλυτα με την περιγραφή του δημιουργικού μονοπατιού του Μπορίς Άιφμαν, ο οποίος σε κάθε έργο του μελετά με επιμέλεια και σοβαρότητα τις πιο περίπλοκες πτυχές της πνευματικής ζωής. Το μπαλέτοΑδελφοί Καραμάζοφ» είναι μια νέα χορογραφική ερμηνεία του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ντοστογιέφσκι. Έχοντας θεμελιωδώς επανεξετάσει και επεξεργαστεί εκ νέου τη δική του παλαιότερη παγκοσμίου φήμης παραγωγή του 1995 The Karamazovs, που βασίστηκε επίσης σε αυτό το διαχρονικό αριστούργημα της ρωσικής λογοτεχνίας, ο Μπορίς Άιφμαν δημιούργησε ένα ψυχόδραμα, πλούσιο σε σκέψη και συναίσθημα.Όπως αναφέρει ο Άιφμαν: «Το μυθιστόρημα Αδελφοί Καραμάζοφ ήταν η επιτομή του δημιουργικού έργου του Ντοστογιέφσκι, η ακμή της φιλοσοφικής έρευνας που διενήργησε αυτός ο σπουδαίος και ανήσυχος νους σε όλη του τη ζωή. Για μένα αποτελεί την μεγαλύτερη πνευματική διαθήκη του κορυφαίου συγγραφέα της Ρωσίας. Όπως αναφέρει σε ένα σημείο του βιβλίου του Κόλαση είναι ο πόνος του να μην μπορείς να αγαπάς.. Η χορογραφία που θα δείτε προσεγγίζει τις βασικές ιδέες του μυθιστορήματος, ενώ επεκτείνει τις δυνατότητες της γλώσσας του σώματος ως τρόπο εξερεύνησης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου.Έχω επικεντρωθεί στα σημεία του μυθιστορήματος όπου οι βασικοί χαρακτήρες αντιμετωπίζουν εσωτερικές συγκρούσεις. Είναι τα σημεία της πάλης ανάμεσα στο καλό και το κακό, αυτό το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς όπου ο Θεός και ο διάβολος πολεμούν..»Το μυθιστόρημα Οι αδελφοί Καραμάζοφ θεωρείται ως το κορυφαίο έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα. Σ' αυτό παρουσιάζεται η ζωή τριών αδελφών, που δεν έχουν τίποτε κοινό μεταξύ τους (του ορμητικού και αχαλίνωτου στα πάθη Ντιμήτρι, του συγκρατημένου αλλά ψυχικά αδύνατου και άβουλου Ιβάν και του αγνού ονειροπόλου Αλιόσα), σε συνάρτηση με την ακόλαστη και έκλυτη ζωή του πατέρα τους, του Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμάζοφ, που τα εγκατέλειψε άστοργα, όταν ήταν πολύ μικρά και ορφανά από μητέρα. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, ο φόνος του πατέρα Καραμάζοφ παίρνει διαστάσεις τελετουργικής πια εκτέλεσης και, αν τυπικά φονιάς είναι μόνο ο Ντιμήτρι, το μαχαίρι με το οποίο αυτός χτύπησε είχε ακονιστεί και από τους τρεις. Γι' αυτό, ο βρόχος της κρεμάλας που τον υποδέχεται θα πνίξει μαζί μ' αυτόν κι όλους τους υπόλοιπους.Ο Boris Eifman καλλιτεχνικός διευθυντής και χορογράφος των Ballet Boris Eifman της Αγίας Πετρούπολης, γεννήθηκε το 1946 στη Σιβηρία και άρχισε την καριέρα του στο Ωδείο του Λένινγκραντ το 1966 κινώντας αμέσως το ζωηρό ενδιαφέρον των κριτικών με το πρώτο του χορόδραμα Ίκαρος. Την ίδια χρονιά διορίστηκε επίσημος χορογράφος της Ακαδημίας Vaganova και της Σχολής των Μπαλέτων Κίροφ. Το 1977 ίδρυσε το δικό του σύνολο, αντιδρώντας στον αυστηρό ακαδημαϊσμό της ρωσικής χορευτικής παράδοσης. Εκφράζοντας ελεύθερα τις δικές του καλλιτεχνικές τάσεις ο Eifman ανέπτυξε ένα εντελώς προσωπικό ύφος, με πρωτοποριακές μορφές έκφρασης. Το 1997 το Μπολσόι της Μόσχας, άνοιξε τις πόρτες του σε τρία έργα του Eifman, (Κόκκινη Ζιζέλ, Ρώσος Άμλετ, Τσαϊκόφσκι ) που είχαν θριαμβευτική επιτυχία, ενώ ο ρωσικός τύπος τον ανακήρυξε σε αναμορφωτή του ρωσικού μπαλέτου και την ομάδα του σε μια από τις καλύτερες της χώρας. Το 2001, το ίδιο θέατρο παρουσίασε για πρώτη φορά, μια αναδρομή στο έργο του.Το Μπαλέτο Άιφμαν της Αγίας Πετρούπολης αποτελείται από 60 χορευτές και έχει πια την πολυτέλεια ενός δικού της Κέντρου Χορού, το οποίο έγινε με τη στήριξη του ρωσικού κράτους και του Δήμου της Αγίας Πετρούπολης. Το 2009 ο Eifman ανέλαβε τη νέα Ακαδημία Χορού και το 2012, η ομάδα του θα αποκτήσει ένα καινούργιο θέατρο, ενταγμένο στο μεγάλο σχέδιο επαναδιαμόρφωσης της πόλης. Ο χορογράφος και η ομάδα του περιοδεύουν συχνά σε όλο τον κόσμο: Γερμανία, Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισραήλ. Κάθε δυο χρόνια είναι καλεσμένοι του New York City Center, για το οποίο ο Eifman δημιουργεί νέες παραγωγές και μαζί με τις παλαιότερες ταξιδεύει σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά.Τακοστίζουν 15 ευρώ και μπορείτε να τα προμηθευτείτεκαι ΕΔΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 20.00ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 20.00ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 16.00ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 στις 20.00