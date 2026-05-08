ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Τα νέα δεδομένα, ο αυτοκινητάς Γιάννης και οι Κινέζοι που έρχονται

• Καθυστερήσαμε αυτή την εβδομάδα. Όχι γιατί δεν είχαμε θέμα. Το αντίθετο. Είχαμε θέμα, είχαμε πληροφορία, είχαμε διασταύρωση και είχαμε την αίσθηση ότι η αγορά θα άκουγε κάτι δυνατό.

• Όμως, το σωστό είναι να γράφεις όταν πρέπει. Και θα το ξαναπώ: Όταν την αποκάλυψη δεν μπορείς να την αποφύγεις, κατεύθυνε την και αστή να δουλέψει υπέρ σου…

• Περιμέναμε εξελίξεις την Τετάρτη και την Πέμπτη. Εξελίξεις που θα έφερναν συζητήσεις, σχόλια και αρκετά τηλέφωνα. Τα δικά μου διήρκησαν μέχρι αργά χτες το βράδυ.

• Όμως η απουσία στελεχών σε ταξίδια κλπ, μετακίνησαν χρονικά τις αποφάσεις και εμείς επιλέξαμε να κρατήσουμε προς το παρόν την πληροφορία.

• Όχι επειδή δεν ισχύει. Ισχύει και έχει διασταυρωθεί. Αλλά επειδή υπάρχουν στιγμές που ο σεβασμός προς τους ανθρώπους και τις ίδιες τους ίδιους τους οργανισμούς (δεν μου αρέσει και πολύ ο όρος εταιρεία όταν μιλάμε για ανθρώπους) μπαίνει πάνω από την ταχύτητα της είδησης.

• Και σίγουρα don’t call me pls…

• Δεν θέλουμε να αναστατώσουμε ανθρώπους πριν υπάρξει ο σωστός χρόνος. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε αβεβαιότητα μέσα σε εταιρείες που ήδη γνωρίζουν ότι είναι σε φάση αλλαγών. Γιατί οι αλλαγές, όσο αναγκαίες κι αν είναι, φέρνουν πάντα ένα πρώτο κύμα ανησυχίας.

• Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι καθαρά. Μία αλλαγή προσώπου δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν σημαίνει ότι ένα στέλεχος έκλεισε τον κύκλο του επειδή δεν είχε ικανότητες. Πολλές φορές σημαίνει κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σημαίνει αλλαγή στρατηγικής.

• Μία εταιρεία μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση. Μπορεί να αλλάξει ρυθμό. Μπορεί να θέλει άλλο ύφος, άλλη ταχύτητα, άλλη φιλοσοφία. Και τότε, ακόμη και ένας ικανότατος «στρατηγός» μπορεί να μην ταιριάζει πια στο νέο σχέδιο μάχης.

• Αυτό δεν τον μικραίνει. Αντίθετα, μπορεί να τον οδηγήσει σε ένα άλλο «στρατόπεδο», όπου θα βρει αυτό που θα τον κάνει να δείξει όσα πραγματικά μπορεί.

• Το κρατάμε αυτό. Γιατί θα το χρειαστούμε πολύ τους επόμενους μήνες.

• Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο έντονων μετακινήσεων. Έρχονται αλλαγές προσώπων, αλλαγές ρόλων, αλλαγές ισορροπιών. Και για τους επόμενους 18 μήνες, -το 18 το γράφω συνειδητά- θα ακούσουμε ειδήσεις που θα αλλάξουν τον χάρτη των εισαγωγικών εταιρειών αυτοκινήτου.

• Κάποιοι θα εκπλαγούν. Κάποιοι θα πουν ότι το περίμεναν. Κάποιοι θα βιαστούν να μιλήσουν για νικητές και χαμένους. Όμως η αγορά δεν λειτουργεί τόσο απλά. Οι άνθρωποι δεν κρίνονται μόνο από μία καρέκλα. Κρίνονται από τη διαδρομή, την αξιοπρέπεια, τις αποφάσεις και το πώς στέκονται όταν αλλάζει ο αέρας.

• Εμείς λοιπόν αυτή την εβδομάδα δεν θα γράψουμε την είδηση. Θα περιμένουμε. Από σεβασμό.

• Την επόμενη εβδομάδα, αν όλα προχωρήσουν όπως δείχνουν, θα τη γράψουμε. Και αν χρειαστεί, θα βγει και έκτακτη Πίσω Κίνηση. Όπως έχει ξαναγίνει.

• Μέχρι τότε, κρατήστε μόνο αυτό: στην αγορά αυτοκινήτου αρχίζει ένα μεγάλο παιχνίδι αλλαγών. Και όσοι ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τις κινήσεις, καταλαβαίνουν ήδη ότι τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

• Ακούω αρκετή γκρίνια το τελευταίο διάστημα. Και δεν έρχεται μόνο από έναν άνθρωπο ή από μία περιοχή. Έρχεται από dealers, εμπόρους και ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που βλέπουν καθημερινά την αγορά, μιλούν με πελάτες και αισθάνονται τον παλμό πριν ακόμη φανεί στους αριθμούς.

• Η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από κάποια επικοινωνιακή … κοιλιά εταιρειών που εκπροσωπούν, οι οποίες και αν χρειάζονται πιο έντονη παρουσία – πιο στοχευμένη προβολή και μεγαλύτερη πίεση στην αγορά. Γιατί σήμερα, όσο καλό κι αν είναι ένα προϊόν, αν δεν υποστηριχθεί σωστά, κινδυνεύει να χαθεί μέσα στον θόρυβο της υπερπληροφόρησης.

• Ε, υπάρχουν και τα θέματα ρευστότητας…

• Οι έμποροι ανησυχούν. Και σε έναν βαθμό έχουν τα δίκια τους. Βλέπουν ανταγωνιστές να κινούνται επιθετικά, να χτίζουν εικόνα, να επενδύουν σε προβολή και να δημιουργούν συνεχώς αφορμές συζήτησης γύρω από τα μοντέλα τους. Όταν λοιπόν απέναντι υπάρχει σιωπή, η αγορά αρχίζει να κάνει ερωτήσεις.

• Η επένδυση της Emil Frey Group στην Κοντέλης δεν έγινε τυχαία. Και σίγουρα δεν έγινε μόνο για να γραφτεί ένα ακόμη επιχειρηματικό deal στην αγορά αυτοκινήτου.

• Όσοι γνωρίζουν καλά τον χώρο, καταλαβαίνουν ότι τέτοιες κινήσεις έχουν πάντα δεύτερη και τρίτη ανάγνωση. Δημιουργούν νέες ισορροπίες, νέα δεδομένα και -κυρίως- νέες προοπτικές για το πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης των εισαγωγικών εταιρειών τα επόμενα χρόνια.

• Οι πληροφορίες που μου φτάνουν έχουν ψωμί. Όχι όμως ακόμη αρκετό για να γραφτούν ως δεδομένα. Don’t call me please.

• Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εταιρεία Κοντέλης, με τη συμμετοχή πλέον της Emil Frey, φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα. Και αυτό το βήμα, σύμφωνα με τις ενδείξεις, δεν θα περιορίζεται μόνο στα επαγγελματικά οχήματα.

• Κάτι κινείται. Και κινείται σοβαρά.

• Δεν έχουμε ακόμη την τελική επιβεβαίωση για το brand που ακούγεται στην αγορά. Όμως όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι σύντομα θα υπάρξει νέα εκπροσώπηση στην Ελλάδα, η οποία θα αφορά και επιβατικά αυτοκίνητα. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε θα μιλάμε για μία εξέλιξη που θα αλλάξει ισορροπίες και θα δημιουργήσει νέο ανταγωνισμό σε μία ήδη πιεσμένη αγορά.

• Άλλωστε, όσοι γνωρίζουν τον Γιάννη, γνωρίζουν και κάτι ακόμη. Ότι το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς μία επαγγελματική δραστηριότητα για εκείνον. Είναι κομμάτι της ζωής του. Έχει μεγαλώσει μέσα στους κινητήρες, στις εκθέσεις, στις αφίξεις νέων μοντέλων και στις διαπραγματεύσεις της αγοράς. Το αυτοκίνητο κυλάει στο αίμα του. Και δύσκολα ένας άνθρωπος με τέτοια διαδρομή μένει μακριά από τον πυρήνα της αγοράς.

• Την ίδια στιγμή, στην αγορά κυκλοφορεί και ένα ακόμη ενδιαφέρον παρασκήνιο.

• Σύμφωνα με πληροφορίες μου, «ανώνυμη» εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην AUTO ATHINA 2026. Φυσικά όπως σας εχω γράψει, η έκθεση είναι εδώ και μήνες sold out. Χώρος δεν υπάρχει. Και όμως, η επιμονή για παρουσία συνεχίζεται.

• Ποια εταιρεία θέλει τόσο πολύ να μπει στην έκθεση; Ποιο brand πιέζει για παρουσία της τελευταίας στιγμής;

• Φυσικά την «ανώνυμη» εταιρεία εκπροσωπεί επώνυμο πρόσωπο… Don’t call me please.

• Τώρα θα πετάξω αυτό γιατί δεν αντέχω: Ποιος θα φέρει την ανερχόμενη Freelander στην Ελλάδα;

• Και αν παίξετε στοίχημα και συνδέσετε το πρώην μοντέλο της Land Rover με τον όμιλο Π.Π. και την JLR γιατί θα χάσετε

• Και οι κινέζικες εταιρείες καλά κρατούν. Για την ακρίβεια, δεν κρατούν απλώς. Πατάνε γκάζι, ψάχνουν δίκτυα, μιλούν με ομίλους, κοιτούν εκθέσεις και ετοιμάζουν την επόμενη μεγάλη πίστα της ελληνικής αγοράς.

• Σημειώστε λοιπόν, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει να αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον.

• Η iCaur, παίρνει τον δρόμο προς την Emil Frey. Η κίνηση αυτή, αν επιβεβαιωθεί, δείχνει ότι η Frey βλέπει πολύ σοβαρά την ελληνική αγορά και θέλει ενεργό ρόλο στη νέα κινεζική εποχή.

• Για το Freelander σας τα έχω πει. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν επαφές, υπάρχει ενδιαφέρον, όμως ακόμη δεν βάζω την υπογραφή μου. Δεν είναι σίγουρο. Και στην αγορά αυτοκινήτου, όποιος βιάζεται να γράψει βεβαιότητες, συνήθως εκτίθεται.

• Η Avatr, από την άλλη, ακούγεται έντονα για Βασιλάκη. Αν προχωρήσει, θα μιλάμε για μία πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση, αφού δεν αναφερόμαστε σε ένα απλό κινεζικό brand. Αναφερόμαστε σε μία μάρκα με τεχνολογικό υπόβαθρο, premium φιλοδοξία και ηλεκτρικό προσανατολισμό.

• Και κάπου εκεί μπαίνει και η Arcfox, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κοιτά προς την πλευρά του Ντένη. Αλλα τα πρώτα ευρωπαϊκά μοντέλα παραγωγής θα αργήσουν, όπως μαθαίνω…

• Χαμός, λοιπόν. Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα.

• Γιατί πίσω από κάθε νέο brand υπάρχει ένας εισαγωγέας, ένα δίκτυο, ένα after sales, μία στρατηγική τιμών και μία μάχη επιβίωσης.

• Το ερώτημα είναι ποιοι θα προλάβουν να χτίσουν σωστά και ποιοι θα μείνουν με τα ωραία φυλλάδια στο χέρι.

Κλείσιμο

• Μου άρεσε πολύ και θα κάνει αίσθηση – η 10ετής εγγύηση της Kosmocar για τα Volkswagen.Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η μόνη ευρωπαϊκή μάρκα που κάνει κάτι τέτοιο.

• Φυσικά και είναι κίνηση με μεγάλο κόστος -αναμφίβολα- αλλά αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή…

• Πάμε τώρα στο μεταχειρισμένο. Μια παράλληλη αγορά ε το καινούργιο που καλά κρατεί.

• Sold Out και η USED CAR EXPO και αυτό τα λέει όλα. Γιατί ναι είναι η ευκαιρία να αναβαπτιστεί, να ξεπληθεί βρε αδελφέ και το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο…

• Το οποία – αναμφίβολα – θα πρέπει αυτοί που το έχουν στα χέρια τους να το λειτουργήσουν διαφορετικά. Πιο εμπορικά, πιο marketing πιο σαν… καινούργιο.

Το ζητάει ο ίδιος ο υποψήφιος αγοραστής – αναγνώστης…

• Σας το έχω ξαναπεί. Το μεγάλο πλεονέκτημα του δικού μας οργανισμού δεν είναι μόνο η δύναμη των media, ούτε οι ιστορικές επισκεψιμότητες που καταγράφει το newsauto.gr τους τελευταίους μήνες. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: το feedback του κόσμου. Το τι συζητά ο αναγνώστης, τι τον προβληματίζει, τι θέλει να αγοράσει, τι φοβάται και τι ετοιμάζεται να κάνει.

• Αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Φαίνεται παντού. Στα μηνύματα, στα social media, στα τηλέφωνα, στα events, ακόμα και στις κουβέντες που γίνονται μακριά από τις κάμερες. Και πιστέψτε με, όταν έχεις τη μεγαλύτερη συντακτική ομάδα στον ειδικό Τύπο, τότε βλέπεις την αγορά πριν τη δουν οι υπόλοιποι.

• Κάποιοι βλέπουν κόπωση στα οικονομικά του κόσμου. Ισως αλλά εμείς βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος μπορεί να είναι πιο προσεκτικός, αλλά παραμένει ενεργός. Παρακολουθεί, συγκρίνει, ψάχνει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει εξαφανιστεί από την αγορά. Είναι εκεί και ετοιμάζεται.

• Κρατήστε το αυτό σαν εργαλείο. Γιατί πολλές φορές οι πραγματικές τάσεις της αγοράς δεν φαίνονται στα meeting rooms. Φαίνονται εξω…

• Κρατήστε το αυτό σαν εργαλείο. Γιατί πολλές φορές οι πραγματικές τάσεις της αγοράς δεν φαίνονται στα meeting rooms. Φαίνονται εξω…

• Και όποιος θέλει περισσότερα για αυτό…. Call me pls

