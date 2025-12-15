Πότε θα γίνει η Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026;

Η Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026 επιστρέφει στην Αθήνα από την 1η έως τις 5 Απριλίου στο Metropolitan Expo και προαναγγέλλεται ως η πιο πλήρης και τεχνολογικά εξελιγμένη διοργάνωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Με επίκεντρο τις παγκόσμιες τάσεις που αναμένεται να καθορίσουν την αγορά των δύο τροχών το 2026, η έκθεση φιλοξενεί πλήθος από πανελλαδικές πρεμιέρες νέων μοντέλων, νέα ηλεκτρονικά συστήματα και πρωτοποριακές λύσεις για τον σύγχρονο αναβάτη.