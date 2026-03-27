Ξεκίνησαν οι εξαγωγές του NOOS από τον Ομιλο Πέτρος Πετρόπουλος και την ECOSHIFT

Για πρώτη φορά, ένα 100% ελληνικό όχημα, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελλάδα, περνά τα σύνορα και ξεκινά εξαγωγική πορεία. Το NOOS® της ECOSHIFT® δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό σκούτερ. Είναι η πρώτη ουσιαστική απόπειρα ελληνικής παραγωγής να βγει οργανωμένα στις διεθνείς αγορές.

Ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, κάνει το επόμενο βήμα. Μέσω της ECOSHIFT, της μονάδας καινοτομίας του, προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Automakedonija AD Skopje, έναν από τους πιο ισχυρούς παίκτες της αγοράς αυτοκινήτου στη Βόρεια Μακεδονία.

Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη: η Automakedonija αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή του NOOS, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη οργανωμένη εξαγωγή ελληνικού ηλεκτρικού οχήματος.

Made in Greece… με εξαγωγικό χαρακτήρα

Το NOOS δεν είναι μια θεωρητική άσκηση. Είναι προϊόν πραγματικής παραγωγής, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με ξεκάθαρη στόχευση την ευρωπαϊκή αγορά.

Με κινητήρα Bosch, ισχύ 5 kW και δύο αποσπώμενες μπαταρίες, προσφέρει αυτονομία έως 131 χλμ., καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Ανήκει στην κατηγορία L3e-A1 και συνδυάζει καθαρό σχεδιασμό, πρακτικότητα και τεχνολογία που δεν θυμίζει σε τίποτα “πειραματικό” project.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία: δεν μιλάμε για ένα προϊόν που απλώς “κατασκευάζεται στην Ελλάδα”, αλλά για ένα ολοκληρωμένο, ανταγωνιστικό όχημα που μπορεί να σταθεί σε διεθνές περιβάλλον.

Στρατηγική επέκταση στα Βαλκάνια

Η επιλογή της Βόρειας Μακεδονίας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια αγορά που εξελίσσεται γρήγορα στον τομέα της αστικής κινητικότητας, με αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Το NOOS είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του δικτύου της Automakedonija, ενώ μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα δημιουργηθεί και ειδικό EV Experience Showroom στο κέντρο των Σκοπίων. Παράλληλα, η εμπορική διάθεση ξεκινά επίσημα την 1η Απριλίου 2026.

Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η ημερομηνία. Είναι το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά δεν περιορίζεται σε μια απλή παρουσία, αλλά στήνει πλήρη δομή: πωλήσεις, after-sales, εμπειρία πελάτη. Δηλαδή, κανονική αγορά.

Το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα

Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο ένα σκούτερ. Αφορά τη νοοτροπία. Για χρόνια η ελληνική αγορά ήταν καταναλωτής τεχνολογίας. Τώρα επιχειρεί να γίνει παραγωγός.

Η ECOSHIFT δείχνει ότι υπάρχει χώρος για ελληνικά προϊόντα με διεθνή προοπτική, ειδικά σε τομείς όπως η μικροκινητικότητα και η ηλεκτροκίνηση, όπου το παιχνίδι δεν έχει ακόμα κριθεί.

Το NOOS γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από ένα νέο μοντέλο. Γίνεται το πρώτο ουσιαστικό case study εξωστρέφειας της ελληνικής αυτοκίνησης.

Και αν αυτό το εγχείρημα πετύχει, τότε δεν μιλάμε απλώς για μια εξαγωγή. Μιλάμε για την αρχή μιας νέας εποχής, όπου το “made in Greece” δεν θα είναι εξαίρεση, αλλά στρατηγική.



