Το Opel Astra και σε έκδοση GSE

Η Opel επιχειρεί να τονώσει τις δυναμικές αποχρώσεις και να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της με την αναβίωση των εκδόσεων υψηλών επιδόσεων GSE και με την άμεση σύνδεσή τους με την ηλεκτροκίνηση.





Κλείσιμο

Έτσι λοιπόν μετά τοκαι το επερχόμενο, το ανανεωμένο Astra φαίνεται πως θα είναι το τρίτο μοντέλο που θα φέρει το σήμα GSE, και θα μοιράζεται την τεχνολογική βάση με αυτά. Η νέα έκδοση θα αποτελέσει το πρώτο καυτό Astra από το 2017 που έκλεισε ο κύκλος του, σηματοδοτώντας μια επιστροφή σε πιο οδηγοκεντρικές αξίες για το μεσαίο χατσμπακ της OpelΑξίζει να σημειωθεί ότι το Astra ήταν το πρώτο μοντέλο που επανέφερε την ονομασία GSE το 2023, ωστόσο η plug-in υβριδική εκδοχή του μείππους δεν είχε κάποιον τονισμένο σπορ χαρακτήρα. Η ουσιαστική επανεκκίνηση της σειράς GSE ήρθε με το Mokka GSE, το οποίο ανέβασε αισθητά τον πήχη σε απόδοση αλλά και οδηγικό ταπεραμέντο.Το Astra GSE αναμένεται να μοιράζεται λοιπόν το ίδιο μηχανολογικό υπόβαθρο των αντίστοιχων εκδόσεων των Mokka και Corsa με ηλεκτροκινητήρακαι κίνηση στους εμπρός τροχούς με την συνδρομή ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης.Αντίστοιχη λογική θα έχει και η ρύθμιση της ανάρτησης καθώς στη νέα εποχή των εκδόσεων GSE στόχος δεν είναι μόνο οι επιδόσεις στην ευθεία αλλά και η οδηγική αίσθηση. Πάντως δεν πρέπει να αποκλείουμε το σενάριο για υψηλότερη ισχύ, ώστε το Astra να σταθεί απέναντι σε θερμικούς αντιπάλους όπως το Volkswagen Golf GTI, αλλά και για να μην βρεθεί στη σκιά των μικρότερων και ελαφρύτερων Mokka GSE και Corsa GSE.Αυτή η κίνηση της Opel της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί το κενό που έχει δημιουργηθεί στην κατηγορία των μεσαίων θερμικών hot-hatch μετά το οριστικό τέλος αρκετών μοντέλων μεταξύ των οποίων τα Ford Focus ST και Honda Civic Type R.