Το Opel Astra και σε έκδοση GSE
H Opel φαίνεται πως έχει δώσει το πράσινο φως για τη δημιουργία μιας καυτής έκδοσης GSE με αμιγώς ηλεκτρική ταυτότητα για το ανανεωμένο Astra.
Η Opel επιχειρεί να τονώσει τις δυναμικές αποχρώσεις και να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της με την αναβίωση των εκδόσεων υψηλών επιδόσεων GSE και με την άμεση σύνδεσή τους με την ηλεκτροκίνηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Astra ήταν το πρώτο μοντέλο που επανέφερε την ονομασία GSE το 2023, ωστόσο η plug-in υβριδική εκδοχή του με 225 ίππους δεν είχε κάποιον τονισμένο σπορ χαρακτήρα. Η ουσιαστική επανεκκίνηση της σειράς GSE ήρθε με το Mokka GSE, το οποίο ανέβασε αισθητά τον πήχη σε απόδοση αλλά και οδηγικό ταπεραμέντο.
Το Astra GSE αναμένεται να μοιράζεται λοιπόν το ίδιο μηχανολογικό υπόβαθρο των αντίστοιχων εκδόσεων των Mokka και Corsa με ηλεκτροκινητήρα 280 ίππων και κίνηση στους εμπρός τροχούς με την συνδρομή ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης.
Αντίστοιχη λογική θα έχει και η ρύθμιση της ανάρτησης καθώς στη νέα εποχή των εκδόσεων GSE στόχος δεν είναι μόνο οι επιδόσεις στην ευθεία αλλά και η οδηγική αίσθηση. Πάντως δεν πρέπει να αποκλείουμε το σενάριο για υψηλότερη ισχύ, ώστε το Astra να σταθεί απέναντι σε θερμικούς αντιπάλους όπως το Volkswagen Golf GTI, αλλά και για να μην βρεθεί στη σκιά των μικρότερων και ελαφρύτερων Mokka GSE και Corsa GSE.
Αυτή η κίνηση της Opel της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί το κενό που έχει δημιουργηθεί στην κατηγορία των μεσαίων θερμικών hot-hatch μετά το οριστικό τέλος αρκετών μοντέλων μεταξύ των οποίων τα Ford Focus ST και Honda Civic Type R.
Την ίδια στιγμή η αναβίωση και ενίσχυση της σειράς GSE έχει στρατηγική σημασία για την Opel που αναγνωρίζει ότι, παρά την υψηλή της βαθμολογία σε όρους «λογικής επιλογής», υστερεί στο κομμάτι της συναισθηματικής απήχησης.
Όπως ανέφερε ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Michael Auliar, «η μάρκα αποδίδει καλά σε ορθολογικό επίπεδο, αλλά όχι το ίδιο σε συναισθηματικό». Και αυτό είναι ακριβώς το κενό που καλούνται να καλύψουν τα μοντέλα GSE.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
