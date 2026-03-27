Η Mustang Mach-Ε αναβαθμίζεται και εμπλουτίζει τη γκάμα της

Η Ford παρουσιάζει αναβαθμίσεις για τη Mustang Mach-E, φέρνοντας στο προσκήνιο τη, η οποία εμπνέεται από τη θρυλική Mustang California Special του 1968 και μεταφέρει το ύφος της αμερικανικής Δυτικής Ακτής στη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή.Η νέα έκδοση ξεχωρίζει αισθητικά με ζάντες 20 ιντσών σε χρώμα Carbonised Grey,και μια χαρακτηριστική ρίγα στο καπό που θυμίζει το ηλιοβασίλεμα της Καλιφόρνιας. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί το Navy Pier, μεΠαράλληλα, η Ford προχώρησε σε βελτιώσεις σε όλη τη γκάμα της Mustang Mach-E. Οι εκδόσεις Premium Extended Range, φτάνοντας έως τα 615 χιλιόμετρα στις πισωκίνητες εκδόσεις και τα 555 χιλιόμετρα στις τετρακίνητες.Στον τομέα της ασφάλειας, τοεντάσσεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί αισθητήρες για να προειδοποιεί τον οδηγό πριν ανοίξει την πόρτα, αν πλησιάζουν ποδηλάτες ή άλλα οχήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων στην πόλη. Συνοδεύεται από, όπως το προσαρμοζόμενο cruise control, το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης και η υποβοήθηση ελιγμών.Η Mustang Mach-E παραμένει επίσης, η οποία επιτρέπει οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, προσφέροντας πιο ξεκούραστα ταξίδια.Η γκάμα εμπλουτίζεται και με δύοδίνοντας περισσότερες επιλογές στους αγοραστές. Με τις αλλαγές αυτές, η Ford συνεχίζει να εξελίσσει τη Mustang Mach-E, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με τον χαρακτήρα και την κληρονομιά της Mustang.