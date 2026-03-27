Η Mustang Mach-Ε αναβαθμίζεται και εμπλουτίζει τη γκάμα της
Η Mustang Mach-Ε αναβαθμίζεται και εμπλουτίζει τη γκάμα της

Η Ford ανακοίνωσε τεχνολογικές αναβαθμίσεις που αυξάνουν την αυτονομία της Mustang Mach-E ενώ πρόσθεσε στη γκάμα και τη νέα έκδοση GT California Special

Η Mustang Mach-Ε αναβαθμίζεται και εμπλουτίζει τη γκάμα της
Η Ford παρουσιάζει αναβαθμίσεις για τη Mustang Mach-E, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα έκδοση GT California Special, η οποία εμπνέεται από τη θρυλική Mustang California Special του 1968 και μεταφέρει το ύφος της αμερικανικής Δυτικής Ακτής στη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή.
Η νέα έκδοση ξεχωρίζει αισθητικά με ζάντες 20 ιντσών σε χρώμα Carbonised Grey, ειδικά σήματα με μπλε λεπτομέρειες και μια χαρακτηριστική ρίγα στο καπό που θυμίζει το ηλιοβασίλεμα της Καλιφόρνιας. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί το Navy Pier, με σπορ καθίσματα και επενδύσεις από υλικά που είναι ανθεκτικά και εύκολα στον καθαρισμό.
Παράλληλα, η Ford προχώρησε σε βελτιώσεις σε όλη τη γκάμα της Mustang Mach-E. Οι εκδόσεις Premium Extended Range αποκτούν αυξημένη αυτονομία χάρη σε νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, φτάνοντας έως τα 615 χιλιόμετρα στις πισωκίνητες εκδόσεις και τα 555 χιλιόμετρα στις τετρακίνητες.
Η Mustang Mach-Ε αναβαθμίζεται και εμπλουτίζει τη γκάμα της
Στον τομέα της ασφάλειας, το σύστημα Clear Exit Assist εντάσσεται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί αισθητήρες για να προειδοποιεί τον οδηγό πριν ανοίξει την πόρτα, αν πλησιάζουν ποδηλάτες ή άλλα οχήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων στην πόλη. Συνοδεύεται από σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, όπως το προσαρμοζόμενο cruise control, το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης και η υποβοήθηση ελιγμών.
Η Mustang Mach-E παραμένει επίσης ένα από τα πρώτα μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία BlueCruise 3, η οποία επιτρέπει οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, προσφέροντας πιο ξεκούραστα ταξίδια.
Η γκάμα εμπλουτίζεται και με δύο νέα χρώματα, το Race Red και το Adriatic Blue-Green, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους αγοραστές. Με τις αλλαγές αυτές, η Ford συνεχίζει να εξελίσσει τη Mustang Mach-E, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με τον χαρακτήρα και την κληρονομιά της Mustang.
Η Mustang Mach-Ε αναβαθμίζεται και εμπλουτίζει τη γκάμα της
Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

