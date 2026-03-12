Η Stellantis προσλαμβάνει (πολλούς) μηχανικούς και έχει λόγο

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αντόνιο Φιλόζα, μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη επανασχεδιασμού των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα, χαρακτήρισε τις αλλαγές ως μια «βαθιά επανεκκίνηση» στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σχεδιάζει, εξελίσσει και ελέγχει την ποιότητα των νέων αυτοκινήτων.Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Stellantis προχωρά σε αναδιάρθρωση των διαδικασιών εκτέλεσης και διαχείρισης ποιότητας, με στόχο να διορθωθούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από παλαιότερες επιχειρησιακές αποφάσεις.Σύμφωνα με τον ίδιο, η βελτίωση της ποιότητας αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για ολόκληρο τον όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει μάρκες όπως οι Dodge, Chrysler και RamΈνα ακόμη σημαντικό βήμα είναι ότι η θέση του επικεφαλής ποιότητας, που κατέχει ο Σεμπαστιάν Ζακέ, αποκτά πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη διοικητική δομή της εταιρείας, καθώς συμμετέχει πλέον στην ανώτατη στρατηγική ομάδα της StellantisΗ παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο λήψης αποφάσεων δείχνει ότι η εταιρεία επιδιώκει να ενσωματώσει τον έλεγχο ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της, από την εξέλιξη νέων τεχνολογιών έως την παραγωγή.Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα είναι το αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια, οι επιδόσεις των μοντέλων της Stellantis στις μελέτες αξιοπιστίας παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις.Για παράδειγμα, η Dodge είχε καταφέρει το 2020 να γίνει η πρώτη αμερικανική μάρκα που κατέκτησε την κορυφή στη μελέτη της JD. Power. Το ίδιο επίτευγμα επαναλήφθηκε το 2023.

Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα η μάρκα κατρακύλησε στην τελευταία θέση, πριν ανακάμψει ξανά το 2025 φτάνοντας στην έβδομη θέση. Παράλληλα, οι Chrysler και Ram βρέθηκαν κάτω από τον μέσο όρο στην τελευταία αξιολόγηση της ίδιας μελέτης, η οποία καταγράφει προβλήματα που αναφέρουν οι ιδιοκτήτες μέσα στις πρώτες 90 ημέρες χρήσης.Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα προβλήματα ποιότητας εμφανίζονται συχνότερα όταν παρουσιάζονται νέα μοντέλα ή όταν γίνεται πλήρης ανασχεδιασμός ενός αυτοκινήτου.Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του Consumer Reports, αυτή είναι μια γνωστή τάση στη βιομηχανία. Όπως σημειώνει, οι πιο αξιόπιστες εταιρείες είναι συνήθως εκείνες που διατηρούν σταθερές πλατφόρμες και κινητήρες για μεγάλο χρονικό διάστημα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν παλαιότερα μοντέλα όπως τα Chrysler Pacifica και Dodge Durango, τα οποία συνήθως δεν παρουσιάζουν μεγάλες αστοχίες λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας τους στην αγορά.Αντίθετα, νεότερα μοντέλα όπως το ανανεωμένο Ram 1500 ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αρχικά κάποια «παιδικά προβλήματα» μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η παραγωγή.Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αξιοπιστία αλλά και την εμπιστοσύνη των αγοραστών, η Stellantis επαναφέρει σε ορισμένα μοντέλα δοκιμασμένες μηχανικές λύσεις.Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιστροφή του θρυλικού Hemi V8 των 5,7 λίτρων στο Ram 1500. Παρότι ο κινητήρας αυτός είναι λιγότερο αποδοτικός σε κατανάλωση και δεν προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με πιο σύγχρονες επιλογές, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η αξιοπιστία του μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών.Το ενδιαφέρον των αγοραστών για τη συγκεκριμένη έκδοση παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να εκτιμά τις δοκιμασμένες λύσεις.Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν αυτή η μεγάλη επένδυση σε τεχνικό προσωπικό θα καταφέρει να μεταφραστεί σε πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα και καλύτερη φήμη για τον όμιλο τα επόμενα χρόνια.