Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2
Ο αμερικάνος κατασκευαστής αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του την προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας του R2 στην Ευρώπη.
Η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει σενάρια για πιθανή αναβολή εισόδου της Rivian στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία πιθανότατα να οφείλεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε στρατηγικούς λόγους.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνδυασμό με τη μετάθεση της κυκλοφορίας του R2 στον Καναδά για το 2027, κάτι που δείχνει ότι η αμερικανική εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην εγχώρια αγορά. Στόχος φαίνεται να είναι η σταθεροποίηση της παραγωγής πρώτα στις ΗΠΑ, πριν από οποιαδήποτε διεθνή επέκταση.
Το R2, είναι μικρότερο σε διαστάσεις από το R1S και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στις προδιαγραφές ασφάλειας. Ωστόσο, το εργοστάσιο της εταιρείας στο Normal του Ιλινόις -εκεί όπου παράγονται τα R1T και R1S και βρίσκονται σε προ-παραγωγή τα R2- λειτουργεί ήδη με επίκεντρο την κάλυψη της ζήτησης στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, το νέο εργοστάσιο στη Τζόρτζια δεν αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία πριν από το 2028.
Η Rivian συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές ζημίες, με καθαρές απώλειες περίπου 3,6 δισ. δολαρίων για το 2025 και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ταυτόχρονο λανσάρισμα σε ΗΠΑ και Ευρώπη θα ενείχε αυξημένο ρίσκο, ελέω δασμών, διαφορετικών προδιαγραφών ασφαλείας και δημιουργίας δικτύου υποστήριξης για τα οποία απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια.
Καθοριστικής σημασίας παραμένει η συνεργασία με τη Volkswagen, η οποία προσφέρει τεχνολογική και οικονομική στήριξη, ιδίως στον τομέα της αρχιτεκτονικής λογισμικού. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα παραγωγικής δυναμικότητας και οικονομικής πίεσης, η ευρωπαϊκή πορεία του R2 φαίνεται πως μετατίθεται χρονικά.
