Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2

Η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει σενάρια για πιθανή αναβολή εισόδου της Rivian στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία πιθανότατα να οφείλεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε στρατηγικούς λόγους.





Πλέον και ενώ προηγουμένως η ιστοσελίδα ανέφερε το 2027 ως έτος έναρξης για την Ευρώπη, τώρα εμφανίζεται μόνο το μήνυμα: «Η Rivian έρχεται στην Ευρώπη -γίνετε από τους πρώτους που θα μαθαίνουν τα τελευταία νέα», χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένο έτος.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνδυασμό με τη μετάθεση της κυκλοφορίας τουστον Καναδά για το 2027, κάτι που δείχνει ότι η αμερικανική εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην εγχώρια αγορά. Στόχος φαίνεται να είναι η σταθεροποίηση της παραγωγής πρώτα στις ΗΠΑ, πριν από οποιαδήποτε διεθνή επέκταση.Το R2, είναι μικρότερο σε διαστάσεις από τοκαι έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στις προδιαγραφές ασφάλειας. Ωστόσο, το εργοστάσιο της εταιρείας στο Normal του-εκεί όπου παράγονται τακαικαι βρίσκονται σε προ-παραγωγή τα R2- λειτουργεί ήδη με επίκεντρο την κάλυψη της ζήτησης στις ΗΠΑ.Παράλληλα, το νέο εργοστάσιο στη Τζόρτζια δεν αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία πριν από το 2028.