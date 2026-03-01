Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2
CAR

Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2

Ο αμερικάνος κατασκευαστής αφαίρεσε από την ιστοσελίδα του την προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας του R2 στην Ευρώπη.

Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2

Η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει σενάρια για πιθανή αναβολή εισόδου της Rivian στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία πιθανότατα να οφείλεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε στρατηγικούς λόγους.

Πλέον και ενώ προηγουμένως η ιστοσελίδα ανέφερε το 2027 ως έτος έναρξης για την Ευρώπη, τώρα εμφανίζεται μόνο το μήνυμα: «Η Rivian έρχεται στην Ευρώπη -γίνετε από τους πρώτους που θα μαθαίνουν τα τελευταία νέα», χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένο έτος.
Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2

260220133638_rivian-2

Κλείσιμο
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνδυασμό με τη μετάθεση της κυκλοφορίας του R2 στον Καναδά για το 2027, κάτι που δείχνει ότι η αμερικανική εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην εγχώρια αγορά. Στόχος φαίνεται να είναι η σταθεροποίηση της παραγωγής πρώτα στις ΗΠΑ, πριν από οποιαδήποτε διεθνή επέκταση.

Το R2, είναι μικρότερο σε διαστάσεις από το R1S και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις στις προδιαγραφές ασφάλειας. Ωστόσο, το εργοστάσιο της εταιρείας στο Normal του Ιλινόις -εκεί όπου παράγονται τα R1T και R1S και βρίσκονται σε προ-παραγωγή τα R2- λειτουργεί ήδη με επίκεντρο την κάλυψη της ζήτησης στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, το νέο εργοστάσιο στη Τζόρτζια δεν αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία πριν από το 2028.
Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2

Η Rivian συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές ζημίες, με καθαρές απώλειες περίπου 3,6 δισ. δολαρίων για το 2025 και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ταυτόχρονο λανσάρισμα σε ΗΠΑ και Ευρώπη θα ενείχε αυξημένο ρίσκο, ελέω δασμών, διαφορετικών προδιαγραφών ασφαλείας και δημιουργίας δικτύου υποστήριξης για τα οποία απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια.
Η Rivian αναβάλλει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα του R2

Καθοριστικής σημασίας παραμένει η συνεργασία με τη Volkswagen, η οποία προσφέρει τεχνολογική και οικονομική στήριξη, ιδίως στον τομέα της αρχιτεκτονικής λογισμικού. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα παραγωγικής δυναμικότητας και οικονομικής πίεσης, η ευρωπαϊκή πορεία του R2 φαίνεται πως μετατίθεται χρονικά.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης