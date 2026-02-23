Η Mercedes-Benz καταργεί σταδιακά την Α 35

Η γκάμα των σπορ compact μοντέλων συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι κατασκευαστές αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα νέο ρυθμιστικό και τεχνολογικό πλαίσιο.



Μετά την αποχώρηση του Audi S6 από ορισμένες αγορές και τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του Audi RS 3, η Mercedes-Benz φαίνεται έτοιμη να αποχαιρετήσει οριστικά τις A 35 και A 45, οι οποίες αποτελούσαν τα entry-level μοντέλα για τον κόσμο της AMG.



Οι εκδόσεις αυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται σε ορισμένες αγορές, όμως διατίθενται μόνον μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Η A 35 , η CLA 35 , η GLA 35 και η CLA 35 Shooting Brake οδεύουν προς την απόσυρση, με την εταιρεία να προχωρά σταδιακά στην κατάργησή τους.



Πηγές κοντά στη Mercedes-Benz αναφέρουν ότι η απόφαση έχει εγκριθεί σε ανώτατο επίπεδο διοίκησης, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της σειράς των compact μοντέλων.



Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζουν οι προδιαγραφές Euro 7, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το κόστος εξέλιξης των σπορ κινητήρων εσωτερικής καύσης.



Ο δίλιτρος turbo κινητήρας που κινεί την AMG A 35 αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο σε επίπεδο θορύβου όσο και εκπομπών, γεγονός που απαιτεί δαπανηρές τεχνικές παρεμβάσεις. Η επένδυση αυτή θεωρείται δύσκολο να αποσβεστεί σε μια κατηγορία με περιορισμένο όγκο πωλήσεων.



Παράλληλα, η στρατηγική στροφή προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται. Οι επόμενες γενιές compact μοντέλων θα διαθέτουν ηλεκτρικές εκδόσεις υπογεγραμμένες από την AMG.



Ενδεικτικά, η ηλεκτρική AMG CLA Shooting Brake αναμένεται να ξεπερνά τους 540 ίππους, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις επιδόσεις των 306 ίππων της A 35 και των 421 ίππων της A 45.



Για τους φίλους των παραδοσιακών hot hatch και compact σπορ μοντέλων, η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας, όπου η έννοια της επίδοσης επαναπροσδιορίζεται μέσα από την ηλεκτρική τεχνολογία.