Πόσο ρεαλιστικό είναι ένα Abarth Grande Panda;

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Kolesa και τον γνωστό ψηφιακό σχεδιαστή Nikita Chuicko (γνωστό και ως kelsonik), το επόμενο μοντέλο της Abarth θα μπορούσε να βασιστεί στο νέο Fiat Grande Panda.



Η συγκεκριμένη γενιά του ιταλικού μοντέλου, που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2025, αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής της Fiat για μια ολόκληρη οικογένεια Panda και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα χάρη στον ρετρό-μοντέρνο σχεδιασμό του.



Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς ο όμιλος Stellantis, στον οποίο ανήκουν τόσο η Fiat όσο και η Abarth, προωθεί μια ενιαία πλατφόρμα (Smart Car Platform) για αρκετά μοντέλα πόλης και μικρών SUV. Ήδη, το Grande Panda μοιράζεται τεχνικά στοιχεία με τα νέα μοντέλα των Citroën και Opel, ενισχύοντας τις οικονομίες κλίμακας.Οι ψηφιακές απεικονίσεις παρουσιάζουν ένα Grande Panda με σαφώς πιο επιθετικό χαρακτήρα. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ένας νέος προφυλακτήρας με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ενώ τα στρογγυλά LED φώτα ομίχλης ενισχύουν τον σπορτίφ τόνο. Η χαρακτηριστική επιγραφή της Abarth συνδυάζεται με το λογότυπο της Fiat στη μάσκα, δημιουργώντας μια ξεκάθαρη ταυτότητα.Στο πίσω μέρος, οι αλλαγές συνεχίζονται με έναν ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και πιο δυναμικές λεπτομέρειες, ενώ οι ζάντες αλουμινίου με το χαρακτηριστικό μοτίβο ολοκληρώνουν την εικόνα. Συνολικά, η πρόταση δείχνει πώς θα μπορούσε να μετατραπεί ένα προσιτό supermini σε ένα μικρό «πύραυλο πόλης».Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, αφορά τα μηχανικά σύνολα. Το απλό Grande Panda αναμένεται να προσφέρεται με ήπια υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς. Όμως, οι φίλοι της Abarth ελπίζουν σε κάτι πιο «παραδοσιακό».Οι φήμες κάνουν λόγο για πιθανή επιστροφή του γνωστού 1.4 TJet κινητήρα βενζίνης, που είχε χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα όπως το Abarth 695. Με απόδοση που θα μπορούσε να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 180 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε ή έξι σχέσεων, ένα τέτοιο σύνολο θα έδινε στο Grande Panda έναν αυθεντικά οδηγοκεντρικό χαρακτήρα.