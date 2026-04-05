Πόσο ρεαλιστικό είναι ένα Abarth Grande Panda;
CAR

Η προοπτική ενός νέου μοντέλου από την ιταλική φίρμα φαίνεται να παίρνει, έστω και ανεπίσημα, σάρκα και οστά μέσα από ψηφιακές απεικονίσεις που ήδη προκαλούν συζητήσεις στους φίλους της αυτοκίνησης.

Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Kolesa και τον γνωστό ψηφιακό σχεδιαστή Nikita Chuicko (γνωστό και ως kelsonik), το επόμενο μοντέλο της Abarth θα μπορούσε να βασιστεί στο νέο Fiat Grande Panda.

Η συγκεκριμένη γενιά του ιταλικού μοντέλου, που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2025, αποτελεί μέρος της νέας στρατηγικής της Fiat για μια ολόκληρη οικογένεια Panda και ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα χάρη στον ρετρό-μοντέρνο σχεδιασμό του.

image_1

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς ο όμιλος Stellantis, στον οποίο ανήκουν τόσο η Fiat όσο και η Abarth, προωθεί μια ενιαία πλατφόρμα (Smart Car Platform) για αρκετά μοντέλα πόλης και μικρών SUV. Ήδη, το Grande Panda μοιράζεται τεχνικά στοιχεία με τα νέα μοντέλα των Citroën και Opel, ενισχύοντας τις οικονομίες κλίμακας.

Κλείσιμο
Οι ψηφιακές απεικονίσεις παρουσιάζουν ένα Grande Panda με σαφώς πιο επιθετικό χαρακτήρα. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ένας νέος προφυλακτήρας με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, ενώ τα στρογγυλά LED φώτα ομίχλης ενισχύουν τον σπορτίφ τόνο. Η χαρακτηριστική επιγραφή της Abarth συνδυάζεται με το λογότυπο της Fiat στη μάσκα, δημιουργώντας μια ξεκάθαρη ταυτότητα.

Στο πίσω μέρος, οι αλλαγές συνεχίζονται με έναν ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και πιο δυναμικές λεπτομέρειες, ενώ οι ζάντες αλουμινίου με το χαρακτηριστικό μοτίβο ολοκληρώνουν την εικόνα. Συνολικά, η πρόταση δείχνει πώς θα μπορούσε να μετατραπεί ένα προσιτό supermini σε ένα μικρό «πύραυλο πόλης».

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, αφορά τα μηχανικά σύνολα. Το απλό Grande Panda αναμένεται να προσφέρεται με ήπια υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς. Όμως, οι φίλοι της Abarth ελπίζουν σε κάτι πιο «παραδοσιακό».

Οι φήμες κάνουν λόγο για πιθανή επιστροφή του γνωστού 1.4 T-Jet κινητήρα βενζίνης, που είχε χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα όπως το Abarth 695. Με απόδοση που θα μπορούσε να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 180 ίππους, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε ή έξι σχέσεων, ένα τέτοιο σύνολο θα έδινε στο Grande Panda έναν αυθεντικά οδηγοκεντρικό χαρακτήρα.

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να αποκλειστεί και μια πλήρως ηλεκτρική εκδοχή υψηλών επιδόσεων, στα πρότυπα του νέου Abarth 500e. Σε αυτή την περίπτωση, η έμφαση θα δοθεί στην άμεση επιτάχυνση και στην τεχνολογία, παρά στον παραδοσιακό «ήχο» και την αίσθηση ενός θερμικού κινητήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανότητα ενός Abarth Grande Panda αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στρατηγική κατεύθυνση της Stellantis, την αξιοποίηση υφιστάμενων μοντέλων με διαφορετικό χαρακτήρα για να καλυφθούν περισσότερα κοινά. Το αν τελικά θα δούμε το μοντέλο στην παραγωγή παραμένει άγνωστο.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι, είτε με θερμικό κινητήρα, είτε με ηλεκτρική καρδιά, ένα τέτοιο μοντέλο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πιθανότατα θα βρει το δικό του φανατικό κοινό.

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης