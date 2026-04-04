H Singer περνά και στα ρολόγια

Η Singer Vehicle Design με έδρα την Καλιφόρνια έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με την αναβίωση της κλασικής Porsche 911, μέσα από restomod δημιουργίες με σύγχρονη μηχανολογική ταυτότητα αλλά απόλυτο σεβασμό στην αισθητική και την αναλογικότητα της θρυλικής Porsche.





Αυτό που δεν είναι εξίσου γνωστό, όμως, είναι ότι ο ιδρυτής της, Rob Dickinson, έχει μεταφέρει την ίδια λογική και στον κόσμο της ωρολογοποιίας, μέσα από τη Singer Reimagined. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι το Caballero TitaniumΤο μοντέλο ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία που συναντάμε και στα αυτοκίνητα της Singer. Λιτότητα στην επιφάνεια, πολυπλοκότητα κάτω από αυτή. Η κάσα των 39 χλστείναι κατασκευασμένη από τιτάνιο, με τη στεφάνη να φέρει φινίρισμα καθρέφτη, σε αντίθεση με τις επιφάνειες μικροαμμοβολής που δημιουργούν ένα διακριτικό αλλά έντονα μελετημένο παιχνίδι φωτός και υφής. Είναι ένα αντικείμενο που δεν επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή με έντονα στοιχεία, αλλά με τη λεπτομέρεια.Η πραγματική διαφορά βρίσκεται στο πίσω μέρος. Εκεί όπου πολλές φορές η ωρολογοποιία επιλέγει την απλότητα, το Caballero Titanium αποκαλύπτει χωρίς δισταγμό τον μηχανισμό του που εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία έως και έξι ημερών.Εμπρός, το ρολόι διατίθεται με διαφορετικές αποχρώσεις καντράν, όπως καφέ και μπλε, όλες με ματ φινίρισμα. Σε κάθε εκδοχή, τέσσερα μικρά ρουμπίνια προσθέτουν μια διακριτική, σχεδόν κρυφή πολυτέλεια. Το συνολικό αποτέλεσμα δεν επιδιώκει εντυπωσιασμό με προφανή μέσα, αλλά απευθύνεται σε εκείνους που αναγνωρίζουν την ποιότητα χωρίς να χρειάζονται επιβεβαίωση μέσω έντονων συμβόλων.Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στα λουράκια. Κατασκευασμένα από υφασμάτινο υλικό με δερμάτινες λεπτομέρειες, διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς, προσφέροντας έναν συνδυασμό λειτουργικότητας και αισθητικής που παραπέμπει περισσότερο σε εργαλείο παρά σε κόσμημα.