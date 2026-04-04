H Singer περνά και στα ρολόγια

CAR

Η Singer που έχει αγαπηθεί από τους λάτρεις της αυτοκίνησης για τις μοναδικές restomod δημιουργίες της, συμπυκνώνει την φιλοσοφία της και σε ξεχωριστά ρολόγια.

Η Singer Vehicle Design με έδρα την Καλιφόρνια έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με την αναβίωση της κλασικής Porsche 911, μέσα από restomod δημιουργίες με σύγχρονη μηχανολογική ταυτότητα αλλά απόλυτο σεβασμό στην αισθητική και την αναλογικότητα της θρυλικής Porsche.

Αυτό που δεν είναι εξίσου γνωστό, όμως, είναι ότι ο ιδρυτής της, Rob Dickinson, έχει μεταφέρει την ίδια λογική και στον κόσμο της ωρολογοποιίας, μέσα από τη Singer Reimagined. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι το Caballero Titanium.

image_1

Το μοντέλο ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία που συναντάμε και στα αυτοκίνητα της Singer. Λιτότητα στην επιφάνεια, πολυπλοκότητα κάτω από αυτή. Η κάσα των 39 χλστ. είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο, με τη στεφάνη να φέρει φινίρισμα καθρέφτη, σε αντίθεση με τις επιφάνειες μικροαμμοβολής που δημιουργούν ένα διακριτικό αλλά έντονα μελετημένο παιχνίδι φωτός και υφής. Είναι ένα αντικείμενο που δεν επιδιώκει να τραβήξει την προσοχή με έντονα στοιχεία, αλλά με τη λεπτομέρεια.

Η πραγματική διαφορά βρίσκεται στο πίσω μέρος. Εκεί όπου πολλές φορές η ωρολογοποιία επιλέγει την απλότητα, το Caballero Titanium αποκαλύπτει χωρίς δισταγμό τον μηχανισμό του που εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία έως και έξι ημερών.

Εμπρός, το ρολόι διατίθεται με διαφορετικές αποχρώσεις καντράν, όπως καφέ και μπλε, όλες με ματ φινίρισμα. Σε κάθε εκδοχή, τέσσερα μικρά ρουμπίνια προσθέτουν μια διακριτική, σχεδόν κρυφή πολυτέλεια. Το συνολικό αποτέλεσμα δεν επιδιώκει εντυπωσιασμό με προφανή μέσα, αλλά απευθύνεται σε εκείνους που αναγνωρίζουν την ποιότητα χωρίς να χρειάζονται επιβεβαίωση μέσω έντονων συμβόλων.

Η ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και στα λουράκια. Κατασκευασμένα από υφασμάτινο υλικό με δερμάτινες λεπτομέρειες, διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς, προσφέροντας έναν συνδυασμό λειτουργικότητας και αισθητικής που παραπέμπει περισσότερο σε εργαλείο παρά σε κόσμημα.
Παρά το γεγονός ότι η Singer δεν έχει ακόμη την ίδια αναγνωρισιμότητα στον χώρο της ωρολογοποιίας όσο στην αυτοκίνηση, το Caballero Titanium τοποθετείται ξεκάθαρα στην υψηλή κατηγορία. Η τιμή του ανέρχεται κοντά στα 25.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται φόροι και τέλη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο που απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό.

Η διαθεσιμότητα θα είναι περιορισμένη, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τον Μάιο του 2026 μέσω των επίσημων σημείων πώλησης της Singer Reimagined. Όπως και με τα αυτοκίνητά της, έτσι και εδώ, η Singer δεν επιδιώκει τον όγκο αλλά την ουσία, δημιουργώντας αντικείμενα που απευθύνονται σε όσους εκτιμούν τη λεπτομέρεια, τη μηχανική και την αισθητική ως ενιαίο σύνολο.

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

