Το νέο Suzuki Αcross

Το νέο Across βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο RAV4, υιοθετώντας την ίδια plug-in υβριδική τεχνολογία, κοινή αρχιτεκτονική και πλήρη συμβατότητα με τον γνήσιο εξοπλισμό της Toyota. Σε σχέση με το προηγούμενο Across το καινούργιο μοντέλο ακολουθεί πιο πιστά τη σχεδίαση του RAV4 Adventure.



Η Suzuki επέλεξε να παρακάμψει τις εκδόσεις Core και GR Sport του RAV4 και να υιοθετήσει απευθείας τη πιο «σκληροτράχηλη» αισθητική της Adventure, μια επιλογή που δεν ήταν μόνο σχεδιαστική. Η διαφορετική μάσκα διευκόλυνε την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου λογοτύπου της Suzuki, χωρίς περαιτέρω αλλαγές στο αμάξωμα.

Το μήκος φτάνει τα 4,6 μέτρα, ενώ στάνταρ είναι οι ζάντες 18 ιντσών σε σκούρα γκρι απόχρωση. Η χρωματική παλέτα παραμένει περιορισμένη, με τέσσερις επιλογές: Massive Gray, Ever Rest, Super White και Attitude Black.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι απολύτως γνώριμη, καθώς η σχεδίαση, η διάταξη και τα υλικά προέρχονται θυμίζουν το σαλόνι του RAV4, με μοναδική διαφορά το σήμα της Suzuki στο τιμόνι.





Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, head-up display και οθόνη infotainment 12,9 ιντσών, ενώ δεν λείπουν η ασύρματη φόρτιση smartphone, πέντε θύρες USB-C και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.



Η Suzuki θα προσφέρει το Across αποκλειστικά ως plug-in hybrid . Η τεχνολογία αποτελείται από βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες για συνδυαστική απόδοση 304 ίππων .



Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω κιβωτίου e-CVT και του συστήματος τετρακίνησης E-Four, με διαθέσιμα προγράμματα Normal, Eco, Sport και E-Four Trail. Αν και η Suzuki δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την επίσημη αυτονομία WLTP, το ευρωπαϊκό RAV4 PHEV καλύπτει έως 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά χάρη στη μπαταρία των 22,7 kWh. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το Across επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα. Το νέο Suzuki Across έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ολλανδία και αναμένεται να λανσαριστεί σταδιακά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης μέσα στη χρονιά, με την τιμή να παραμένει προς το παρόν άγνωστη.






