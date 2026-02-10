Το νέο Suzuki Αcross
CAR

Το νέο Suzuki Αcross

Το Across ανανεώνεται ενόψει της επιστροφής του στην ευρωπαϊκή αγορά, όντας και πάλι το μεγαλύτερο SUV της ιαπωνικής μάρκας.

Το νέο Suzuki Αcross
UPD:
Η Suzuki ανανεώνει το μεσαίο της SUV, πιο γνωστό ως Across και το φέρνει ξανά στην Ευρώπη. Θα είναι το μεγαλύτερο της γκάμας της και θα τοποθετηθεί ευθέως απέναντι στο Toyota RAV4.

Το νέο Across βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο RAV4, υιοθετώντας την ίδια plug-in υβριδική τεχνολογία, κοινή αρχιτεκτονική και πλήρη συμβατότητα με τον γνήσιο εξοπλισμό της Toyota. Σε σχέση με το προηγούμενο Across το καινούργιο μοντέλο ακολουθεί πιο πιστά τη σχεδίαση του RAV4 Adventure.

Η Suzuki επέλεξε να παρακάμψει τις εκδόσεις Core και GR Sport του RAV4 και να υιοθετήσει απευθείας τη πιο «σκληροτράχηλη» αισθητική της Adventure, μια επιλογή που δεν ήταν μόνο σχεδιαστική. Η διαφορετική μάσκα διευκόλυνε την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου λογοτύπου της Suzuki, χωρίς περαιτέρω αλλαγές στο αμάξωμα.

Το μήκος φτάνει τα 4,6 μέτρα, ενώ στάνταρ είναι οι ζάντες 18 ιντσών σε σκούρα γκρι απόχρωση. Η χρωματική παλέτα παραμένει περιορισμένη, με τέσσερις επιλογές: Massive Gray, Ever Rest, Super White και Attitude Black.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι απολύτως γνώριμη, καθώς η σχεδίαση, η διάταξη και τα υλικά προέρχονται θυμίζουν το σαλόνι του RAV4, με μοναδική διαφορά το σήμα της Suzuki στο τιμόνι.



Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, head-up display και οθόνη infotainment 12,9 ιντσών, ενώ δεν λείπουν η ασύρματη φόρτιση smartphone, πέντε θύρες USB-C και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Η Suzuki θα προσφέρει το Across αποκλειστικά ως plug-in hybrid. Η τεχνολογία αποτελείται από βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες για συνδυαστική απόδοση 304 ίππων.

Η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω κιβωτίου e-CVT και του συστήματος τετρακίνησης E-Four, με διαθέσιμα προγράμματα Normal, Eco, Sport και E-Four Trail.

Αν και η Suzuki δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την επίσημη αυτονομία WLTP, το ευρωπαϊκό RAV4 PHEV καλύπτει έως 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά χάρη στη μπαταρία των 22,7 kWh. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το Across επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα.

Το νέο Suzuki Across έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ολλανδία και αναμένεται να λανσαριστεί σταδιακά και σε άλλες αγορές της Ευρώπης μέσα στη χρονιά, με την τιμή να παραμένει προς το παρόν άγνωστη.



UPD:

Thema Insights

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης