Το νέο Suzuki Αcross

Το Across ανανεώνεται ενόψει της επιστροφής του στην ευρωπαϊκή αγορά, όντας και πάλι το μεγαλύτερο SUV της ιαπωνικής μάρκας.
Η Suzukiανανεώνει το μεσαίο της SUV, πιο γνωστό ως Across και το φέρνει ξανά στην Ευρώπη. Θα είναι το μεγαλύτερο της γκάμας της και θα τοποθετηθεί ευθέως απέναντι στο Toyota RAV4.
Το νέο Across βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο RAV4, υιοθετώντας την ίδια plug-in υβριδική τεχνολογία, κοινή αρχιτεκτονική και πλήρη συμβατότητα με τον γνήσιο εξοπλισμό της Toyota. Σε σχέση με το προηγούμενο Across το καινούργιο μοντέλο ακολουθεί πιο πιστά τη σχεδίαση του RAV4 Adventure.
ΗSuzukiεπέλεξε να παρακάμψει τις εκδόσεις Core και GR Sport του RAV4 και να υιοθετήσει απευθείας τηπιο «σκληροτράχηλη» αισθητικήτης Adventure, μια επιλογή που δεν ήταν μόνο σχεδιαστική. Η διαφορετική μάσκα διευκόλυνε την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου λογοτύπου της Suzuki, χωρίς περαιτέρω αλλαγές στο αμάξωμα.
Το μήκος φτάνει τα4,6 μέτρα, ενώ στάνταρ είναι οιζάντες 18 ιντσώνσε σκούρα γκρι απόχρωση. Η χρωματική παλέτα παραμένει περιορισμένη, με τέσσερις επιλογές: Massive Gray, Ever Rest, Super White και Attitude Black.
Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι απολύτως γνώριμη, καθώς η σχεδίαση, η διάταξη και τα υλικά προέρχονται θυμίζουν το σαλόνι του RAV4, με μοναδική διαφοράτο σήμα της Suzuki στο τιμόνι.
Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, head-up display καιοθόνη infotainment 12,9 ιντσών, ενώ δεν λείπουν ηασύρματη φόρτιση smartphone, πέντε θύρες USB-C και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.
Η Suzukiθα προσφέρει το Across αποκλειστικά ως plug-in hybrid. Η τεχνολογία αποτελείται από βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες για συνδυαστική απόδοση 304 ίππων.
Η ισχύς μεταδίδεταικαι στους τέσσερις τροχούς μέσω κιβωτίου e-CVTκαι του συστήματος τετρακίνησης E-Four, με διαθέσιμα προγράμματα Normal, Eco, Sport και E-Four Trail.
Αν και ηSuzukiδεν έχει ακόμη ανακοινώσει την επίσημη αυτονομία WLTP, το ευρωπαϊκό RAV4 PHEV καλύπτει έως100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικάχάρη στη μπαταρία των 22,7 kWh. Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, τοAcrossεπιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε6,1 δευτερόλεπτα.
Τονέο Suzuki Acrossέκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ολλανδία και αναμένεται να λανσαριστεί σταδιακά και σεάλλες αγορές της Ευρώπηςμέσα στη χρονιά, με την τιμή να παραμένει προς το παρόν άγνωστη.