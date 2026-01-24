Το Ford Puma με νέα, ελκυστική τιμή
CAR

Η Ford δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο value for money του best seller της μοντέλου.

Το Ford Puma γίνεται ακόμη πιο προσιτό στην ελληνική αγορά, με νέα τιμή εκκίνησης από 22.550 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του στην κατηγορία των compact SUV. Η νέα τιμολογιακή πολιτική συνοδεύεται από ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και πολυετή εργοστασιακή εγγύηση, στοιχεία που ενισχύουν τον συνολικό χαρακτήρα value for money του μοντέλου.

Η συγκεκριμένη τιμή αφορά την έκδοση Titanium με τον ήπια υβριδικό κινητήρα 1.0 EcoBoost Hybrid των 125 ίππων. Παράλληλα, η Ford Finance προσφέρει προγράμματα χρηματοδότησης με χαμηλή προκαταβολή από 10%, διάρκεια αποπληρωμής έως 84 μήνες και εναλλακτικές επιλογές επιτοκίων, διευκολύνοντας την απόκτησή του.

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, διάρκειας 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, που καλύπτει το Puma και περιορίζει το κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου.
Το Puma είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση με σύγχρονο και ποιοτικό εσωτερικό. Στο ταμπλό δεσπόζει το σύστημα πολυμέσων SYNC 4 με οθόνη αφής 12,0 ιντσών, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,8 ιντσών αποτελεί επίσης στάνταρ εξοπλισμό.

Στο πρακτικό σκέλος, το Ford Puma ξεχωρίζει για τους χώρους και την ευελιξία του. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα, ενώ με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα αγγίζει τα 1.126 λίτρα.
Καθοριστικό ρόλο παίζει το καινοτόμο MegaBox, ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 80 λίτρων κάτω από το δάπεδο, που αυξάνει σημαντικά τη χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση.

Το ήπια υβριδικό σύστημα EcoBoost Hybrid συνδυάζει τον γνωστό τρικύλινδρο κινητήρα των 1.000 κυβικών με ηλεκτροκινητήρα/γεννήτρια, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση και πιο άμεση απόκριση, ιδιαίτερα στις αστικές μετακινήσεις. Τα προγράμματα οδήγησης Normal, Eco, Sport και Slippery επιτρέπουν την προσαρμογή της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου στις συνθήκες και στο οδηγικό προφίλ.
