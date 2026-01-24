Το Ford Puma με νέα, ελκυστική τιμή

Το Ford Puma γίνεται ακόμη πιο προσιτό στην ελληνική αγορά, με νέα τιμή εκκίνησης από 22.550 ευρώ, ενισχύοντας τη θέση του στην κατηγορία των compact SUV. Η νέα τιμολογιακή πολιτική συνοδεύεται από ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και πολυετή εργοστασιακή εγγύηση, στοιχεία που ενισχύουν τον συνολικό χαρακτήρα value for money του μοντέλου.





Η συγκεκριμένη τιμή αφορά την έκδοσημε τον ήπια υβριδικό κινητήρατωνίππων. Παράλληλα, ηπροσφέρει προγράμματα χρηματοδότησης με χαμηλή προκαταβολή από, διάρκεια αποπληρωμής έωςμήνες και εναλλακτικές επιλογές επιτοκίων, διευκολύνοντας την απόκτησή του.Σημαντικό πλεονέκτημα είναι και η εργοστασιακή εγγύηση, διάρκειαςετών ήχιλιομέτρων, που καλύπτει το Puma και περιορίζει το κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου.Το Puma είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση με σύγχρονο και ποιοτικό εσωτερικό. Στο ταμπλό δεσπόζει το σύστημα πολυμέσωνμε οθόνη αφής 12,0 ιντσών, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,8 ιντσών αποτελεί επίσης στάνταρ εξοπλισμό.Στο πρακτικό σκέλος, το Ford Puma ξεχωρίζει για τους χώρους και την ευελιξία του. Ο χώρος αποσκευών φτάνει ταλίτρα, ενώ με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα αγγίζει τα 1.126 λίτρα.