Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Η Koenigsegg θέλει την δική της 911
Η Koenigsegg θέλει την δική της 911
Η εταιρεία των εκκεντρικών hypercars φαίνεται πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πιο προσιτού μοντέλου που θα ανοίξει την πόρτα σε ένα ευρύτερο κοινό.
Μπορεί το όνομα Koenigsegg να είναι συνώνυμο με τα hypercars των εκατομμυρίων, όμως ο ίδιος ο Christian von Koenigsegg αφήνει ανοιχτό ένα σενάριο που μοιάζει βγαλμένο από όνειρο κάθε petrolhead: ένα πιο προσιτό σπορ αυτοκίνητο, με την τεχνολογική υπογραφή της σουηδικής φίρμας.
Οι φήμες ξεκίνησαν από μια φοιτητική πρόταση στη Σουηδία, ένα concept Koenigsegg πόλης, που –αν και φαντασμαγορικό– δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει δημιουργήσει η εταιρία ως τώρα. Ωστόσο, μιλώντας στο Goodwood Festival of Speed, ο Christian αποκάλυψε πως η εταιρεία «πειραματίζεται με την ιδέα να αυξήσει τον όγκο παραγωγής, κατασκευάζοντας πιο απλά και πιο προσιτά σπορ αυτοκίνητα».
Η Koenigsegg σήμερα κατασκευάζει αυτοκίνητα σε διψήφιους αριθμούς ετησίως, με τιμές που ξεκινούν από εκατομμύρια. Το να περάσει σε μια κατηγορία που ανταγωνίζεται την Porsche 911 ή ακόμη και την Cayman 718, θα σήμαινε τεράστια αλλαγή φιλοσοφίας και βιομηχανικών διαδικασιών. Όπως τονίζει ο ίδιος: «Η μαζική παραγωγή είναι μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την κατασκευή λίγων χειροποίητων αυτοκινήτων».
Το συναρπαστικό είναι πως η Koenigsegg ήδη διαθέτει έναν κινητήρα που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο: τον TFG τρικύλινδρο 2.0 λίτρων, που αποδίδει έως 600 ίππους και μπορεί να συνδυαστεί με το ηλεκτρικό μοτέρ Dark Matter για ένα υβριδικό σύνολο κοντά στους 900 ίππους. Σε ένα αμάξωμα κάτω από 1.400 κιλά, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε βαριά χαρτιά όπως η McLaren Artura ή η νέα Porsche 911 Turbo S.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Koenigsegg οδηγεί καθημερινά ένα Mazda MX-5, ενώ πολλοί από τους μηχανικούς του έχουν επίσης Miata στα γκαράζ τους. Ο ίδιος έχει στο παρελθόν στην κατοχή του και δύο Toyota GR Yaris, δείχνοντας την αδυναμία του στα μικρά, καθαρόαιμα οδηγοκεντρικά αυτοκίνητα.
Προς το παρόν, η Koenigsegg παραμένει επικεντρωμένη στα hypercars όπως τα Gemera και Jesko, με δύο ακόμη μοντέλα να βρίσκονται στα σκαριά. Όμως η ιδέα ενός «λαϊκού Koenigsegg» παραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού του ιδρυτή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως μια μέρα…» Αν συμβεί, δεν μιλάμε για ένα απλό «προσιτό supercar», αλλά για την πιθανή γέννηση του πιο εκρηκτικού entry-level sports car που είδαμε ποτέ.
Οι φήμες ξεκίνησαν από μια φοιτητική πρόταση στη Σουηδία, ένα concept Koenigsegg πόλης, που –αν και φαντασμαγορικό– δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει δημιουργήσει η εταιρία ως τώρα. Ωστόσο, μιλώντας στο Goodwood Festival of Speed, ο Christian αποκάλυψε πως η εταιρεία «πειραματίζεται με την ιδέα να αυξήσει τον όγκο παραγωγής, κατασκευάζοντας πιο απλά και πιο προσιτά σπορ αυτοκίνητα».
Η Koenigsegg σήμερα κατασκευάζει αυτοκίνητα σε διψήφιους αριθμούς ετησίως, με τιμές που ξεκινούν από εκατομμύρια. Το να περάσει σε μια κατηγορία που ανταγωνίζεται την Porsche 911 ή ακόμη και την Cayman 718, θα σήμαινε τεράστια αλλαγή φιλοσοφίας και βιομηχανικών διαδικασιών. Όπως τονίζει ο ίδιος: «Η μαζική παραγωγή είναι μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την κατασκευή λίγων χειροποίητων αυτοκινήτων».
Το συναρπαστικό είναι πως η Koenigsegg ήδη διαθέτει έναν κινητήρα που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο: τον TFG τρικύλινδρο 2.0 λίτρων, που αποδίδει έως 600 ίππους και μπορεί να συνδυαστεί με το ηλεκτρικό μοτέρ Dark Matter για ένα υβριδικό σύνολο κοντά στους 900 ίππους. Σε ένα αμάξωμα κάτω από 1.400 κιλά, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε βαριά χαρτιά όπως η McLaren Artura ή η νέα Porsche 911 Turbo S.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Koenigsegg οδηγεί καθημερινά ένα Mazda MX-5, ενώ πολλοί από τους μηχανικούς του έχουν επίσης Miata στα γκαράζ τους. Ο ίδιος έχει στο παρελθόν στην κατοχή του και δύο Toyota GR Yaris, δείχνοντας την αδυναμία του στα μικρά, καθαρόαιμα οδηγοκεντρικά αυτοκίνητα.
Προς το παρόν, η Koenigsegg παραμένει επικεντρωμένη στα hypercars όπως τα Gemera και Jesko, με δύο ακόμη μοντέλα να βρίσκονται στα σκαριά. Όμως η ιδέα ενός «λαϊκού Koenigsegg» παραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού του ιδρυτή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως μια μέρα…» Αν συμβεί, δεν μιλάμε για ένα απλό «προσιτό supercar», αλλά για την πιθανή γέννηση του πιο εκρηκτικού entry-level sports car που είδαμε ποτέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα