Η Koenigsegg θέλει την δική της 911

Μπορεί το όνομα Koenigsegg να είναι, όμως ο ίδιος ο Christian von Koenigsegg αφήνει ανοιχτόκάθε petrolhead: ένα πιο προσιτό σπορ αυτοκίνητο, με την τεχνολογική υπογραφή της σουηδικής φίρμας.Οι φήμες ξεκίνησαν από μια φοιτητική πρόταση στη Σουηδία,, που –αν και φαντασμαγορικό– δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει δημιουργήσει η εταιρία ως τώρα. Ωστόσο, μιλώντας στο Goodwood Festival of Speed, ο Christian αποκάλυψε πως η εταιρεία «πειραματίζεται με την ιδέα να αυξήσει τον όγκο παραγωγής,».Η Koenigsegg σήμερα κατασκευάζει αυτοκίνητα σε διψήφιους αριθμούς ετησίως, με τιμές που ξεκινούν από εκατομμύρια. Το να περάσει σεή ακόμη και την Cayman 718, θα σήμαινε τεράστια αλλαγή φιλοσοφίας και βιομηχανικών διαδικασιών. Όπως τονίζει ο ίδιος: «Η μαζική παραγωγή είναι μια διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την κατασκευή λίγων χειροποίητων αυτοκινήτων».Το συναρπαστικό είναι πως η Koenigsegg: τον TFG τρικύλινδρο 2.0 λίτρων, που αποδίδει έως 600 ίππους και μπορεί να συνδυαστεί με το ηλεκτρικό μοτέρ Dark Matter για ένα. Σε ένα αμάξωμα κάτω από 1.400 κιλά, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε βαριά χαρτιά όπως ηΔεν είναι τυχαίο ότι, ενώ πολλοί από τους μηχανικούς του έχουν επίσης Miata στα γκαράζ τους. Ο ίδιος έχει στο παρελθόν στην κατοχή του και δύο Toyota GR Yaris,Προς το παρόν, η Koenigsegg παραμένει επικεντρωμένη στα hypercars όπως τα Gemera και Jesko, με δύο ακόμη μοντέλα να βρίσκονται στα σκαριά. Όμωςπαραμένει στο πίσω μέρος του μυαλού του ιδρυτή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως μια μέρα…» Αν συμβεί, δεν μιλάμε για ένα απλό «προσιτό supercar», αλλά για την πιθανή γέννησηπου είδαμε ποτέ.