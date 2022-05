Το εντυπωσιακό σκάφος της Brabus Marine

Η νεοσύστατη Brabus Marine παρουσίασε το νέο σκάφος Shadow 300 Edition One, με βασικά χαρακτηριστικά τις εξαιρετικές επιδόσεις και την πολυτέλεια.

Η Γερμανική εταιρία βελτιώσεων αποφάσισε να μπει με αξιώσεις στο χώρο των σκαφών αναψυχής, σε συνεργασία με το διάσημο φινλανδικό ναυπηγείο Axopar, με τελευταίο δημιούργημά της το ταχύπλοο Shadow 300 Edition One που τροφοδοτείται με ένα V8 αγωνιστικό μοτέρ.



Η Brabus ισχυρίζεται ότι χάρη στην πολυλειτουργική σχεδίαση του το Shadow 300 Edition One είναι ικανό για πολλά περισσότερα, πέραν της ακραίας επιτάχυνσης, καθώς την ίδια στιγμή είναι ευέλικτο και εύκολο στο χειρισμό.



Για την κίνησή του φροντίζει ο V8 αγωνιστικός κινητήρας 4,6 λίτρων της Mercury 300R, o οποίος προσφέρει στο μήκους 8 μέτρων σκάφος μέγιστη ταχύτητα έως και 50 κόμβους (93 χλμ/ώρα).



Το νέο μοντέλο της Brabus Marine είναι επίσης πολυτελές, με εντυπωσιακή κόκκινη καπιτονέ ταπετσαρία και ταμπλό από ανθρακονήματα. Η εμπρός καμπίνα έχει την αισθητική των αγωνιστικών αυτοκινήτων, χάρη στη χρήση δέρματος και Alcantara από την εταιρεία, αν και δεν γνωρίζουμε πολλά αγωνιστικά GT μοντέλα ώστε να χωρούν ένα διπλό κρεβάτι, τουαλέτα και σύστημα αφαλάτωσης νερού.



Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί ψυγείο για όσους θέλουν να κάνουν μερικές ημερήσιες εκδρομές με το σκάφος τους ή να κάνουν πάρτι. Επίσης στον εξτρά εξοπλισμό διατίθενται υποβρύχια φώτα, ηχοσύστημα JL και σύστημα ασύρματης φόρτισης smartphone.



Το Brabus Shadow 300 Edition One διαθέτει επίσης δύο πολυλειτουργικές οθόνες Simrad με διαγώνιο 12 ιντσών. Το σκάφος διαθέτει επίσης ένα σύστημα Smart Chartplotter που έχει ισχυρές δυνατότητες πλοήγησης και προσαρμοσμένο νέο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την εξερεύνηση του περιβάλλοντός, της διαδρομής που έχετε επιλέξει. Έτσι μπορεί να σας προτείνει εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα ή για να προστατευτείτε από μία ξαφνική αλλαγή στον καιρό.

