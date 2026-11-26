Κάποιοι οικοδεσπότες σχεδιάζουν το μενού τους εβδομάδες πριν, άλλοι αυτοσχεδιάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο νέο γιορτινό τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα, με κεντρικό τίτλο «Ανοίγω το σπίτι μου», πέντε Αθηναίοι οικοδεσπότες μάς υποδέχονται στον προσωπικό τους χώρο, μας μιλούν για τη δική τους αντίληψη περί φιλοξενίας και μοιράζονται μαζί μας 10 αγαπημένες γιορτινές συνταγές.