Πέντε Αθηναίοι μάς ανοίγουν το σπίτι τους και μοιράζονται αγαπημένες γιορτινές συνταγές
Πέντε Αθηναίοι μάς ανοίγουν το σπίτι τους και μοιράζονται αγαπημένες γιορτινές συνταγές
Σε κάποια σπίτια το γιορτινό τραπέζι στρώνεται με τα καλά σερβίτσια της οικογένειας, σε άλλα με αντικείμενα που έχουν συγκεντρωθεί από ταξίδια και σε άλλα με ό,τι υπάρχει ήδη στα ντουλάπια
Κάποιοι οικοδεσπότες σχεδιάζουν το μενού τους εβδομάδες πριν, άλλοι αυτοσχεδιάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο νέο γιορτινό τεύχος του Cantina, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα, με κεντρικό τίτλο «Ανοίγω το σπίτι μου», πέντε Αθηναίοι οικοδεσπότες μάς υποδέχονται στον προσωπικό τους χώρο, μας μιλούν για τη δική τους αντίληψη περί φιλοξενίας και μοιράζονται μαζί μας 10 αγαπημένες γιορτινές συνταγές.
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