Τι θα φάμε αύριο; Η απάντηση ξεκινά σήμερα
Τι θα φάμε αύριο; Η απάντηση ξεκινά σήμερα
Πώς παράγονται τα τρόφιμα που φτάνουν στην κουζίνα μας και πόσο φαγητό χάνεται στη διαδρομή και τι συμβαίνει με τις συσκευασίες του;
«Τι θα φάμε αύριο;» Συνήθως, η ερώτηση γίνεται μπροστά σε ένα ανοιχτό ψυγείο. Κοιτάζουμε τι υπάρχει, σκεφτόμαστε τι χρειάζεται να αγοράσουμε και προσπαθούμε να βρούμε ένα φαγητό που θα αρέσει σε όλους. Ένα λαδερό, ψάρι με λαχανικά, φακές ή κάτι που περίσσεψε και μπορεί να γίνει η βάση για το επόμενο γεύμα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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