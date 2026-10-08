Το τέλειο ριζότο έχει κανόνες: Τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε

Όταν μιλάμε για ριζότο, μιλάμε βέβαια για το ιταλικό ριζότο, που είναι σχεδόν πάντα αφιερωμένο σε ένα και μόνο κεντρικό υλικό.

Μια παρασκευή που απαιτεί ειδική τεχνική και συγκεκριμένα υλικά για να αποκτήσει το ριζότο μια πληθωρική, χυλώδη υφή. Σίγουρα, πάντως, δεν αναφέρομαι σε πιάτα με ρύζι και διάφορα υλικά μέσα, που βαφτίζονται καλλιτεχνικά «ριζότο» από μη γνώστες, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά κάποιο πιλάφι.



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