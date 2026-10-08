Το τέλειο ριζότο έχει κανόνες: Τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε
CANTINA
Ριζότο ιταλικό ριζότο

Το τέλειο ριζότο έχει κανόνες: Τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε

Τα 4 κρίσιμα στάδια και όλα τα βήματα για ένα αυθεντικό ιταλικό ριζότο

Το τέλειο ριζότο έχει κανόνες: Τι κάνουμε και τι αποφεύγουμε

Όταν μιλάμε για ριζότο, μιλάμε βέβαια για το ιταλικό ριζότο, που είναι σχεδόν πάντα αφιερωμένο σε ένα και μόνο κεντρικό υλικό.

Μια παρασκευή που απαιτεί ειδική τεχνική και συγκεκριμένα υλικά για να αποκτήσει το ριζότο μια πληθωρική, χυλώδη υφή. Σίγουρα, πάντως, δεν αναφέρομαι σε πιάτα με ρύζι και διάφορα υλικά μέσα, που βαφτίζονται καλλιτεχνικά «ριζότο» από μη γνώστες, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά κάποιο πιλάφι.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης