3 cheesecakes φουλ στη σοκολάτα, με ION Nucrema και ΙΟΝ Κουβερτούρα, που δύσκολα μοιράζεσαι
CANTINA

3 cheesecakes φουλ στη σοκολάτα, με ION Nucrema και ΙΟΝ Κουβερτούρα, που δύσκολα μοιράζεσαι

Τρία cheesecake με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και ένα κοινό σημείο: τη σοκολάτα σε πρωταγωνιστικό ρόλο

3 cheesecakes φουλ στη σοκολάτα, με ION Nucrema και ΙΟΝ Κουβερτούρα, που δύσκολα μοιράζεσαι
Στις τρεις συνταγές που ακολουθούν, η πραλίνα φουντουκιού ION Nucrema και η ΙΟΝ κουβερτούρα συνδυάζονται με καβουρδισμένα φουντούκια, βύσσινα και διαφορετικά είδη σοκολάτας.

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