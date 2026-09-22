Το καλάθι των 20 ευρώ: Τι αγοράζουμε για 5 βραδινά γεύματα δύο ατόμων

Με περίπου 20 ευρώ μπορούμε να οργανώσουμε πέντε βραδινά γεύματα για δύο άτομα; Βάλαμε ένα συγκεκριμένο όριο στο καλάθι και επιλέξαμε απλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους μέσα στην εβδομάδα.

Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουμε το καλάθι με τα φθηνότερα τρόφιμα που βρίσκουμε στο ράφι ούτε να καταλήξουμε να τρώμε πέντε ημέρες μακαρόνια. Η λογική είναι διαφορετική: επιλέγουμε λίγα βασικά τρόφιμα, όπως όσπρια, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και λαχανικά, και τα αξιοποιούμε σε περισσότερα από ένα γεύματα.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr