Το καλάθι των 20 ευρώ: Τι αγοράζουμε για 5 βραδινά γεύματα δύο ατόμων
Το καλάθι των 20 ευρώ: Τι αγοράζουμε για 5 βραδινά γεύματα δύο ατόμων
Τι μπορούμε να αγοράσουμε με περίπου 20 ευρώ για 5 βραδινά δύο ατόμων; Ένα οικονομικό καλάθι με απλά υλικά και ιδέες για όλη την εβδομάδα.
Με περίπου 20 ευρώ μπορούμε να οργανώσουμε πέντε βραδινά γεύματα για δύο άτομα; Βάλαμε ένα συγκεκριμένο όριο στο καλάθι και επιλέξαμε απλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους μέσα στην εβδομάδα.
Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουμε το καλάθι με τα φθηνότερα τρόφιμα που βρίσκουμε στο ράφι ούτε να καταλήξουμε να τρώμε πέντε ημέρες μακαρόνια. Η λογική είναι διαφορετική: επιλέγουμε λίγα βασικά τρόφιμα, όπως όσπρια, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και λαχανικά, και τα αξιοποιούμε σε περισσότερα από ένα γεύματα.
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