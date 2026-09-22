Το καλάθι των 20 ευρώ: Τι αγοράζουμε για 5 βραδινά γεύματα δύο ατόμων
CANTINA
Καλάθι νοικοκυριού Οικονομία στην κουζίνα Βραδινό φαγητό

Το καλάθι των 20 ευρώ: Τι αγοράζουμε για 5 βραδινά γεύματα δύο ατόμων

Τι μπορούμε να αγοράσουμε με περίπου 20 ευρώ για 5 βραδινά δύο ατόμων; Ένα οικονομικό καλάθι με απλά υλικά και ιδέες για όλη την εβδομάδα.

Το καλάθι των 20 ευρώ: Τι αγοράζουμε για 5 βραδινά γεύματα δύο ατόμων

Με περίπου 20 ευρώ μπορούμε να οργανώσουμε πέντε βραδινά γεύματα για δύο άτομα; Βάλαμε ένα συγκεκριμένο όριο στο καλάθι και επιλέξαμε απλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους μέσα στην εβδομάδα.

Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουμε το καλάθι με τα φθηνότερα τρόφιμα που βρίσκουμε στο ράφι ούτε να καταλήξουμε να τρώμε πέντε ημέρες μακαρόνια. Η λογική είναι διαφορετική: επιλέγουμε λίγα βασικά τρόφιμα, όπως όσπρια, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και λαχανικά, και τα αξιοποιούμε σε περισσότερα από ένα γεύματα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης