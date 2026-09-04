Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Lidl Weekend

Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Πιάτα που μας ανοίγουν την όρεξη γεμάτα από αρώματα της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Σικελίας, του Λιβάνου, και της Κύπρου.

Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Τιραμισού, Μπιφτέκια από αρνίσιο κιμά γεμιστά, Τραγανά στικ από χαλούμι, με πικάντικο ντιπ ντομάτας, Κροκέτες χαμόν, Τηγανητά σουτζουκάκια σε κυπριακή πίτα, και Πέννες αλά Νόρμα από τη Σικελία περιλαμβάνει το μεσογειακό μενού του Σαββατοκύριακου.

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