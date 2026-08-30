Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Κυριακή (30/8/2026)

Ξεκινάμε με ένα νόστιμο σάντουιτς με ρώσικη σαλάτα και αυγό και στη συνέχεια ετοιμάζουμε μουχαμάρα κόκκινης πιπεριάς με freekeh και φέτα, έναν απολαυστικό συνδυασμό με έντονα ανατολίτικα στοιχεία. Προχωρώντας στο κυρίως, φτιάχνουμε κατσαρολάτο μοσχαράκι κοκκινιστό με γίγαντες, ένα φαγητό που ταιριάζει απόλυτα στο κυριακάτικο τραπέζι. Και για το τέλος, φτιάχνουμε μωσαϊκό με φιστίκια Αιγίνης και βύσσινο. Ένα παγωμένο καλοκαιρινό γλυκό, που συνδυάζει σοκολάτα και μπισκότο.