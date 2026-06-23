Ελένη Σίντου: Το κρασί δεν μπορεί να σταθεί μόνο του – Η Ήπειρος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη γαστρονομική ταυτότητα

Στην ανάγκη ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας του ηπειρώτικου αμπελώνα στάθηκε η Πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ), χημικός και οινολόγος της Zoinos Winery, Ελένη Σίντου, κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.