Ελένη Σίντου: Το κρασί δεν μπορεί να σταθεί μόνο του – Η Ήπειρος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη γαστρονομική ταυτότητα
Ελένη Σίντου: Το κρασί δεν μπορεί να σταθεί μόνο του – Η Ήπειρος χρειάζεται μια ολοκληρωμένη γαστρονομική ταυτότητα
Η ομιλία της Προέδρου ΕΝΟΑΒΕ, Χημικού – οινολόγου Zoinos Winery, Ελένης Σίντου στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Η ομιλία της Προέδρου ΕΝΟΑΒΕ, Χημικού – οινολόγου Zoinos Winery, Ελένης Σίντου στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Στην ανάγκη ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας του ηπειρώτικου αμπελώνα στάθηκε η Πρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ), χημικός και οινολόγος της Zoinos Winery, Ελένη Σίντου, κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα