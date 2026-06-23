Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου: «Οι νέοι αγρότες δεν χρειάζονται μόνο χρηματοδότηση, χρειάζονται σχέδιο»

«Οι νέοι αγρότες δεν χρειάζονται μόνο χρηματοδότηση, χρειάζονται σχέδιο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.