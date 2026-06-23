Αλέξανδρος Ιωάννου: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου πρέπει να συνδεθούν για να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη
Αλέξανδρος Ιωάννου: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου πρέπει να συνδεθούν για να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη
Η ομιλία του Διευθύνοντα Συμβούλου Κατώγι Αβέρωφ, Αλέξανδρου Ιωάννου στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα,
«Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου πρέπει να συνδεθούν για να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κατώγι Αβέρωφ Α.Ε, Αλέξανδρος Ιωάννου, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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