Αλέξανδρος Ιωάννου: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου πρέπει να συνδεθούν για να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη

«Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου πρέπει να συνδεθούν για να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κατώγι Αβέρωφ Α.Ε, Αλέξανδρος Ιωάννου, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.