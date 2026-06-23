Μαρία Κεφάλα: «Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν»

«Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Κεφάλα, κατά την ομιλία της στο

με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το

και το