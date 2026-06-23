Μαρία Κεφάλα: «Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν»
Μαρία Κεφάλα: «Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν»
Η ομιλία της Βουλευτή Ιωαννίνων, Νέα Δημοκρατία, Μαρία Κεφάλα, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα
«Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Κεφάλα, κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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