Θωμάς Μπέγκας: Ο Ηπειρώτης έχει στο αίμα του τη φιλοξενία και τη σεμνότητα
Θωμάς Μπέγκας: Ο Ηπειρώτης έχει στο αίμα του τη φιλοξενία και τη σεμνότητα
Η ομιλία του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα, στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα
Τη σημασία της σύνδεσης των τοπικών φορέων με την κοινωνία, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου ανέδειξε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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