Θωμάς Μπέγκας: Ο Ηπειρώτης έχει στο αίμα του τη φιλοξενία και τη σεμνότητα

Τη σημασία της σύνδεσης των τοπικών φορέων με την κοινωνία, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να στηρίξουν την τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου ανέδειξε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, κατά την ομιλία του στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.