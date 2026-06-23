Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου βρίσκεται στη λέξη αυθεντικότητα»
Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου βρίσκεται στη λέξη αυθεντικότητα»
Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.
«Η Ήπειρος αποτελεί, επιτρέψτε μου να πω, την πηγή της αυθεντικότητας, η οποία είναι και η δύναμη αυτού του τόπου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας ανοίγοντας τις εργασίες του 5oυ Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.
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