Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου βρίσκεται στη λέξη αυθεντικότητα»

«Η Ήπειρος αποτελεί, επιτρέψτε μου να πω, την πηγή της αυθεντικότητας, η οποία είναι και η δύναμη αυτού του τόπου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας ανοίγοντας τις εργασίες του

με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το

και το