Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου βρίσκεται στη λέξη αυθεντικότητα»
CANTINA

Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου βρίσκεται στη λέξη αυθεντικότητα»

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο 5o Cantina Academy, στα Ιωάννινα.

Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου βρίσκεται στη λέξη αυθεντικότητα»
«Η Ήπειρος αποτελεί, επιτρέψτε μου να πω, την πηγή της αυθεντικότητας, η οποία είναι και η δύναμη αυτού του τόπου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος  Αν. Τασούλας ανοίγοντας τις εργασίες του 5oυ Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.

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