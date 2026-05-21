Το πιάτο της εβδομάδας: Linguine Amalfi al limone στο Napul’e

O Francesco Granata είναι ένας από τους 100 καλυτέρους pizzaiolo του κόσμου, πολυβραβευμένος και ιδιοκτήτης του εστιατορίου Napul’e στη Βάρη. Εκεί, από την θέση Νο 61 στην παγκόσμια κατάταξη, ατενίζει με αισιοδοξία και απόλυτη γνώση το μέλλον της ιταλικής κουζίνας στην Ελλάδα, και θυμίζει σε όλους μας πως η επιμονή, η σκληρή δουλειά, η αγάπη και το πάθος για το επάγγελμα που συνειδήτα ακολουθούμε είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος προς την επιτυχία.





Διαβάστε περισσότερα στο cantinamag.gr Στο Napul’e, ένα γευστικό καταφύγιο αυθεντικής ναπολιτάνικης πίτσας, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την επιδραστική ξεροψημένη και καψαλισμένη ζύμη που βγαίνει από τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο με πυρότουβλα φτιαγμένο από Ιταλούς τεχνίτες, τα ζυμαρικά έχουν την δική τους γοητευτική θέση στον κατάλογο.