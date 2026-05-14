Γιατί δεν πρέπει να τρώμε πετροσωλήνες – Η αλήθεια για τον παράνομο «μεζέ»
Οι πετροσωλήνες είναι προστατευόμενο είδος και η αλιεία τους απαγορεύεται στην Ελλάδα και την ΕΕ. Δείτε τι λέει η νομοθεσία.
Οι πετροσωλήνες θεωρούνται από κάποιους «σπάνιος θαλασσινός μεζές». Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος, του οποίου η αλιεία και η πώληση απαγορεύονται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος δεν είναι μόνο η προστασία του ίδιου του οργανισμού, αλλά και η τεράστια καταστροφή που προκαλεί η συλλογή του στον θαλάσσιο βυθό.
Οι πετροσωλήνες δεν μαζεύονται όπως τα μύδια ή τα στρείδια. Ζουν μέσα σε βράχους και για να αφαιρεθούν, σπάνε κομμάτια του πυθμένα με λοστούς, σφυριά ή άλλα εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι μαζί με το οστρακοειδές καταστρέφεται ολόκληρο το μικροοικοσύστημα της περιοχής.
