Αστέριος Σούσουρας: «Η Θεσσαλονίκη έχει μια διστακτικότητα στην αποδοχή του παρελθόντος της»
Όλα όσα ανέφερε ο chef-patron Αστέριος Σούσουρας (Trizoni), κατά την ομιλία του στο 4ο Cantina Academy, στη Θεσσαλονίκη.
«Η Θεσσαλονίκη έχει μια διστακτικότητα στην αποδοχή του παρελθόντος της» δήλωσε ο chef-patron Αστέριος Σούσουρας (Trizoni), κατά την ομιλία του στο πάνελ με αντικείμενο «Η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης: ένα πολυπολιτισμικό και εκρηκτικό μωσαϊκό» στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός».
