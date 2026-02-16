Πώς να βάλουμε το πλιγούρι στο τραπέζι μας: 35 θρεπτικές και εύκολες συνταγές

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

CANTINA
Πλιγούρι

Το πλιγούρι είναι από τα πιο ευέλικτα και θρεπτικά υλικά της ελληνικής κουζίνας, που μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε πολλές συνταγές.

Το πλιγούρι είναι ένα από τα πιο ευέλικτα και θρεπτικά υλικά της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορεκτικά, κυρίως πιάτα και σαλάτες, αντικαθιστώντας συχνά το ρύζι και προσφέροντας περισσότερη γεύση και υφή. Ταιριάζει με κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, λαχανικά και όσπρια, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε πιο σύγχρονες συνταγές.

Στις συνταγές που σας προτείνουμε το πλιγούρι πρωταγωνιστεί σε γεμιστά λαχανικά, πιλάφια, σούπες, σαλάτες και φαγητά φούρνου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί εξίσου καλά σε καθημερινά αλλά και σε γιορτινά τραπέζια. Είναι μια πρακτική επιλογή για ισορροπημένα και χορταστικά γεύματα, όλες τις εποχές του χρόνου.

