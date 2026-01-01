Αναψυκτήριο Γλυφάδα: Ελληνικό νοσταλγικό φαγητό σε μοντέρνα ατμόσφαιρα

Πίσω από το ολοκαίνουριο project της οδού Κύπρου βρίσκεται η ιδιοκτησιακή ομάδα των Βella Vespa & Pere Ubu, ενώ το σύγχρονο προφίλ του εστιατορίου φέρει την υπογραφή του, με την όμορφη γρανιτένια μπάρα να δεσπόζει κατά μήκος της εισόδου, την ανοιχτή κουζίνα με το εντυπωσιακό πάσο και τον ξυλόφουρνο να δίνει όγκο και βάθος στα τετραγωνικά της, τα νικελένια τραπέζια σαν σε αναψυκτήριο αλλά και τον μεγάλο πλαϊνό τοίχο που εκτελεί χρέη παλιού CinemaScope καθώς ένας προτζεκτορας προβάλει σε ευρεία εικόνα αγαπημένες σειρές των 90s και παλιές ελληνικές ταινίες.