Αναψυκτήριο Γλυφάδα: Ελληνικό νοσταλγικό φαγητό σε μοντέρνα ατμόσφαιρα
Αναψυκτήριο Γλυφάδα: Ελληνικό νοσταλγικό φαγητό σε μοντέρνα ατμόσφαιρα
Σε ένα bαck to the future σκηνικό στην οδό Κύπρου στην Γλυφάδα, η ελληνική κουζίνα δια χειρός Θάνου Φέσκου γίνεται ο κυρίαρχος λόγος για μια επίσκεψη στο Αναψυκτήριο.
Πίσω από το ολοκαίνουριο project της οδού Κύπρου βρίσκεται η ιδιοκτησιακή ομάδα των Βella Vespa & Pere Ubu, ενώ το σύγχρονο προφίλ του εστιατορίου φέρει την υπογραφή του Studio Bonarchi, με την όμορφη γρανιτένια μπάρα να δεσπόζει κατά μήκος της εισόδου, την ανοιχτή κουζίνα με το εντυπωσιακό πάσο και τον ξυλόφουρνο να δίνει όγκο και βάθος στα τετραγωνικά της, τα νικελένια τραπέζια σαν σε αναψυκτήριο αλλά και τον μεγάλο πλαϊνό τοίχο που εκτελεί χρέη παλιού CinemaScope καθώς ένας προτζεκτορας προβάλει σε ευρεία εικόνα αγαπημένες σειρές των 90s και παλιές ελληνικές ταινίες.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα