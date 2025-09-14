15 συνταγές με μαρούλι -και δεν είναι όλες σαλάτες
CANTINA
Μαρούλι Συνταγές με μαρούλι

15 συνταγές με μαρούλι -και δεν είναι όλες σαλάτες

Το μαρούλι είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε βιταμίνες Α και Κ, οι οποίες ενισχύουν την όραση και συμβάλλουν στην υγεία των οστών. Επιπλέον, ενυδατώνει τον οργανισμό, καθώς αποτελείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από νερό, ενώ έχει ελάχιστες θερμίδες κι έτσι μπορούμε να το καταναλώνουμε άφοβα και σε μεγάλες ποσότητες

15 συνταγές με μαρούλι -και δεν είναι όλες σαλάτες
Είναι, επίσης, ένα λαχανικό που βρίσκουμε στην αγορά όλο τον χρόνο, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να ετοιμάσουμε διάφορες συνταγές -όχι μόνο σαλάτες. 

Δείτε στο cantina.protothema.gr τις συνταγές που σας προτείνουμε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης