15 συνταγές με μαρούλι -και δεν είναι όλες σαλάτες

Το μαρούλι είναι ένα λαχανικό πλούσιο σε βιταμίνες Α και Κ, οι οποίες ενισχύουν την όραση και συμβάλλουν στην υγεία των οστών. Επιπλέον, ενυδατώνει τον οργανισμό, καθώς αποτελείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από νερό, ενώ έχει ελάχιστες θερμίδες κι έτσι μπορούμε να το καταναλώνουμε άφοβα και σε μεγάλες ποσότητες