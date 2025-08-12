Η αλήθεια για το matcha – Τι είναι και πού το βρίσκουμε. Αξίζει να το έχουμε στη διατροφή μας;
Βρίσκουμε το matcha σε latte, energy bowls, μπισκότα, παγωτά. Άραγε είναι ένα ακόμη πράσινο τσάι; Γιατί στοιχίζει τόσο; Και τι γεύση έχει τελικά;
Από πού έρχεται το matcha;
Η χρήση του matcha ξεκίνησε στην Κίνα τον 10ο αιώνα, αλλά είναι η Ιαπωνία που το έκανε πολιτιστικό σύμβολο. Οι Ιάπωνες μοναχοί το χρησιμοποιούσαν σε τελετές διαλογισμού για την ήπια ενέργεια που προσφέρει, χωρίς να προκαλεί νευρικότητα όπως ο καφές. Το matcha είναι πράσινο τσάι που προέρχεται από την ποικιλία tencha και καλλιεργείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην Ιαπωνία.
Λίγες εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, τα φυτά καλύπτονται με σκιές, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή χλωροφύλλης και αμινοξέων (κυρίως της L-theanine). Αυτό του δίνει το χαρακτηριστικό ζωντανό πράσινο χρώμα και μια πιο «γλυκιά», umami γεύση. Μετά τη συγκομιδή, τα φύλλα ατμίζονται ελαφρά, αφαιρούνται οι μίσχοι και οι φλέβες και αλέθονται σε παραδοσιακούς πετρόμυλους έως ότου γίνουν μια πολύ λεπτή πούδρα.
Ποιότητες matcha
Όπως συμβαίνει με το ελαιόλαδο, το κρασί ή τον καφέ, έτσι και το matcha δεν είναι ένα ενιαίο προϊόν. Κυκλοφορεί σε διαφορετικές ποιότητες, που επηρεάζουν όχι μόνο τη γεύση, αλλά και το χρώμα, το άρωμα, την υφή και την τιμή. Η βασική διάκριση γίνεται ανάμεσα σε ceremonial grade και culinary grade, δηλαδή για τις τελετουργίες και την μαγειρική, αν και ενδιάμεσες ή ακόμη πιο φτηνές ποιοτικά κατηγορίες υπάρχουν επίσης στην αγορά.
Το ceremonial grade είναι η ανώτερη ποιότητα. Πρόκειται για matcha που φτιάχνεται αποκλειστικά από τα πιο τρυφερά φύλλα της άνοιξης, χωρίς καθόλου μίσχους ή φλέβες και αλέθεται σε παραδοσιακούς πετρόμυλους μέχρι να αποκτήσει μια σχεδόν μεταξένια υφή. Το χρώμα του είναι έντονα φωτεινό, λαμπερό πράσινο και η γεύση του ήπια, απαλή, με χαρακτηριστικό umami, χωρίς πικράδα. Αυτό προορίζεται για κατανάλωση ως ρόφημα, σκέτο ή σε latte, και χρησιμοποιείται σε παραδοσιακές τελετές τσαγιού στην Ιαπωνία. Η τιμή του, βέβαια, αντανακλά την ποιότητα καθώς ένα καλό ceremonial grade μπορεί να κοστίζει από 20€ έως και 60€ / 30γρ.
