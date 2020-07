Τα διαμάντια είναι παντοτινά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όλα αυτά τα προσπερνάω λόγω Ennio Morricone. Το έτερον-στη μουσική-ήμισυ του Sergio Leone, δηλαδή του Ιταλού σκηνοθέτη που πρώτος αυτός αναγνώρισε τα προσόντα της εμβληματικής φιγούρας ενός Clint EastwoodΟ Μορικόνε λοιπόν είναι ο τρίτος μιας απίστευτης και δημιουργικής παρέας Ιταλών με πρώτο, κατά χρονολογική σειρά, τον Giovanni Fusco, μόνιμο συνεργάτη ταινιών του Μικελάντζελο Αντονιόνι. Με δεύτερο, χρονολογικά, τον «θεό» της μελωδίας Nino Rota. Η έμπνευση και η υπογραφή Soundtracks ταινιών του Φεντερίκο Φελίνι αλλά (κυρίως) του Godfather. Αυτός ο μοναδικός μελωδός εγκατέλειψε πολύ νωρίς τον μάταιο τούτο κόσμο. Με τρίτο (χρονολογικά) τον Ενιο Μορικόνε. Που εκτός των άλλων είναι ο μουσικός στο Γουέστερν του Κουέντιν Ταραντίνο «Οι μισητοί οκτώ»Και με τελευταίο τον Nicola Piovani των αδελφών Ταβιάνι, αγαπητό φίλο τον Μάνου Χατζιδάκι, βραβευμένο με Οσκαρ για την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία» και παλιότερα μουσικό της ταινίας του Περικλή Χούρσογλου «Ο κύριος με τα γκρι»Πως προέκυψε όλη αυτή η πρωτοφανής και κατακλυσμιαία πλημμυρίδα κορυφαίων συνθετών; Μα φυσικά από την ξέφρενη παραγωγή ταινιών του Ιταλικού κινηματογράφου από το τέλος του πολέμου μέχρι αρχές της δεκαετίας του ογδόνταΠως προέκυψε αυτή η ξέφρενη παραγωγή Ιταλικών ταινιών; Με δολάρια. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Αμερικανοί παραγωγοί επένδυαν και κάπως έτσι διευρύνθηκαν τα όρια της Τσινετσιτά. Αμερικανοί ηθοποιοί συμμετείχαν σε πολλές Ιταλικές παραγωγές. Αλλά και τούμπαλιν. Δηλαδή Ιταλοί έκαναν καριέρα στο ΧόλιγουντΟ Σέρτζιο Λεόνε με Κλιντ Ιστγουντ. Ο Κλιντ Ιστγουντ στην Ιταλία διεύρυνε τους ορίζοντές του. Ο Λεόνε στις ΗΠΑ και ο Ενιο Μορικόνε καθώς και ο Νίνο Ρότα οι δύο πιο περιζήτητες υπογραφές από κάθε μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτηΔύο τα παράδοξα αυτού του γάμου Cinecitta με Hollywood. Το πρώτο πως με αμερικανικά κεφάλαια χρηματοδοτήθηκαν αντι-συστημικές, να μην πω αριστερές, μέχρι και κομμουνιστικές Ιταλικές ταινίες. Και το δεύτερο πως Ιταλοί μεγάλοι παραγωγοί επένδυαν κι αυτοί σε αμερικανικές παραγωγές. ΠρωτοφανέςΥπάρχει και ένα τρίτο παράδοξο που ονομάζεται «Spaghetti Western». Δηλαδή το αμερικανικό Γουέστερν της Αγριας Δύσης και του Χόλιγουντ, ως ρεπλίκα, ως καρικατούρα αλλά και ως καλοκουρδισμένος μηχανισμός. Ο Σέρτζιο Λεόνε και κάποιοι άλλοι, αλλά κυρίως αυτός, αναδείχθηκαν πρωταθλητές αυτού του επικερδούς και άκρως διασκεδαστικού «σπορ»Η τριπλέτα Σέρτζιο Λεόνε-Ενιο Μορικόνε-Κλιντ Ιστγουντ θεωρείται και είναι από τις πιο μυθικές και τις πιο δημοφιλείς. Με απλά λόγια αυτοί οι Ιταλοί με τα «απομεινάρια» του Χόλιγουντ, με τα «σκουπίδια» κατάφεραν να δημιουργήσουν διαμάντια. Σκεφτείτε και μόνο το «Κάποτε στη Δύση» αλλά και το «Κάποτε στην Αμερική» ( Once Upon a time in America). Με Ιταλό σκηνοθέτη (Λεόνε), με έξι Ιταλούς σεναριογράφους, με Ιταλό συνθέτη (Ενιο Μορικόνε) και με πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμς Γουντς, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερνΚαι για να τελειώνω. Όταν ακούγεται το όνομα Σέρτζιο Λεόνε όλα τα σκηνοθετικά θηρία του Χόλιγουντ υποκλίνονται. Και όταν ακούγεται το όνομα Ενιο Μορικόνε όλοι μα όλοι οι αγγλόφωνοι συνθέτες προσκυνούν!Diamonds are Forever. Τα διαμάντια είναι παντοτινά!