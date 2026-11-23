Το 1869, δύο ανθρακωρύχοι ανακάλυψαν στην Αυστραλία το μεγαλύτερο ψήγμα χρυσού στην ιστορία: Δεν ταίριαζε σε καμία κλίμακα
Το 1869, δύο ανθρακωρύχοι ανακάλυψαν στην Αυστραλία το μεγαλύτερο ψήγμα χρυσού στην ιστορία: Δεν ταίριαζε σε καμία κλίμακα
Το 1869 στην Αυστραλία, δύο μεταλλωρύχοι ανακάλυψαν έναν σβόλο χρυσού άνω των 72 κιλών, τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία
Ο «πυρετός» του χρυσού άφησε πολυάριθμα εντυπωσιακά ευρήματα κατά τον 19ο αιώνα, αλλά ελάχιστα έφτασαν τις διαστάσεις εκείνου που έφεραν στο φως δύο μεταλλωρύχοι στην Αυστραλία.
Το 1869, ο Τζον Ντίσον και ο Ρίτσαρντ Όουτς βρήκαν στο Μολιαγκούλ, στην πολιτεία της Βικτώριας, μια τεράστια μάζα χρυσού βάρους άνω των 72 κιλών. Η ανακάλυψη πέρασε στην ιστορία με την ονομασία «Welcome Stranger».
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το 1869, ο Τζον Ντίσον και ο Ρίτσαρντ Όουτς βρήκαν στο Μολιαγκούλ, στην πολιτεία της Βικτώριας, μια τεράστια μάζα χρυσού βάρους άνω των 72 κιλών. Η ανακάλυψη πέρασε στην ιστορία με την ονομασία «Welcome Stranger».
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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