Μελέτησαν 18.457 αρχαία οστά και ανακάλυψαν τι έκανε τους ανθρώπους ψηλότερους πριν από 7.000 χρόνια

Η ποιότητα της διατροφής αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας για το ύψος των ανθρώπων, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα σε Ευρώπη και Ασία, η οποία ανέδειξε και τον ρόλο των γαλακτοκομικών