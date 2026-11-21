Εταιρεία δημιουργεί κρουαζιερόπλοιο 8.000 επιβατών: Θα διαθέτει χώρους όπου απαγορεύονται τα παιδιά

Το Carnival Destiny θα κάνει πρεμιέρα το 2029, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και καμπίνες μόνο για ενηλίκους, ενώ η εταιρεία ετοιμάζει και μια ιδιωτική παραλία για επισκέπτες άνω των 21 ετών