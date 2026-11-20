Εξαφάνισαν 40.000 αρουραίους πριν από 15 χρόνια: Οι δύο απρόσμενες εξελίξεις στην ατόλη του Ειρηνικού
Εξαφάνισαν 40.000 αρουραίους πριν από 15 χρόνια: Οι δύο απρόσμενες εξελίξεις στην ατόλη του Ειρηνικού
Η επιχείρηση του 2011 στην ατόλη Πάλμιρα επέτρεψε στη φυσική βλάστηση να αναγεννηθεί, ενώ είχε και ένα απρόσμενο αποτέλεσμα: την εξαφάνιση ενός είδους κουνουπιού
Μια εντυπωσιακή επιχείρηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε το 2011 στην ατόλη Πάλμιρα (Palmyra Atoll), μια απομονωμένη κοραλλιογενή περιοχή στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 1.600 χιλιόμετρα νότια της Χαβάης. Για δεκαετίες, η περιοχή αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα από τους μαύρους αρουραίους, οι οποίοι είχαν φτάσει με πλοία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Χωρίς φυσικούς θηρευτές, πολλαπλασιάστηκαν ανεξέλεγκτα και ο πληθυσμός τους έφτασε περίπου τα 40.000 ζώα.
Τα τρωκτικά κατέστρεφαν τη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος, καθώς έτρωγαν σπόρους, νεαρά φυτά, αυγά και νεοσσούς θαλασσοπουλιών, εμποδίζοντας την αναπαραγωγή αυτοφυών ειδών. Τον Ιούνιο του 2011, η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, η περιβαλλοντική οργάνωση The Nature Conservancy και η Island Conservation συνεργάστηκαν για την εξάλειψή τους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη διασπορά ειδικού δολώματος στα 25 νησάκια της ατόλης. Η πλήρης εξάλειψη των αρουραίων επιβεβαιώθηκε έπειτα από συστηματική παρακολούθηση, τον Ιούνιο του 2012.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Τα τρωκτικά κατέστρεφαν τη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος, καθώς έτρωγαν σπόρους, νεαρά φυτά, αυγά και νεοσσούς θαλασσοπουλιών, εμποδίζοντας την αναπαραγωγή αυτοφυών ειδών. Τον Ιούνιο του 2011, η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, η περιβαλλοντική οργάνωση The Nature Conservancy και η Island Conservation συνεργάστηκαν για την εξάλειψή τους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη διασπορά ειδικού δολώματος στα 25 νησάκια της ατόλης. Η πλήρης εξάλειψη των αρουραίων επιβεβαιώθηκε έπειτα από συστηματική παρακολούθηση, τον Ιούνιο του 2012.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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